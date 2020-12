Addio a Giorgio Galli. Scompare a 92 anni il grande politologo

Grandissima voce culturale e critica, scompare oggi a Camogli, in provincia di Genova, il politologo Giorgio Galli.

Galli aveva 92 anni e la sua carriera era stata consacrata nel 1966 con un libro che è rimasto nella storia, anche per il perfetto titolo: Il bipartitismo imperfetto, in cui Galli analizzava Democrazia cristiana e il suo essere anti-moderna e Partito comunista, raccontando come la retorica antisistema della sinistra fosse un carattere che la rendeva inadatto a governare. Argomenti delicati e che sembrano appartenere ad altri tempi, nonostante la lucidità di un pensiero valido anche nel nostro presente.

“Galli è una figura straordinariamente importante, perché ha sempre aggiunto, anziché togliere. Ha aggiunto in termini di comprensione e di intelligenza sociale e di possibilità di leggere la realtà in tutte le sue sfaccettature” aveva dichiarato lo scorso anno Diana De Marchi presiede la Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili del Comune di Milano che lo scorso anno aveva ufficialmente presentato la candidatura di Galli all’Ambrogino d’Oro.

Nato a Milano nel 1926, Galli per oltre trent’anni era stato docente di storia delle dottrine politiche all’Università Statale.

Nella sua lunga storia intellettuale Galli aveva scritto anche delle vicende dei partiti, cominciando dalla Storia del Partito comunista italiano, con Fulvio Bellini, nel 1953, e poi Il capitalismo assistenziale (SugarCo, 1977), firmato con Alessandra Nannei, Storia del partito armato (Rizzoli, 1986) fino a Il golpe invisibile (edito con Kaos, nel 2015, in cui elencava lo svuotamento della democrazia della repubblica italiana, ad opera silenziosa dei famosi “parassiti” e, sempre sul pezzo, aveva ben illustrato la prevalenza della finanza sulla politica nel saggio Il potere che sta conquistando il mondo, scritto con Mario Caligiuri e uscito nello scorso luglio

Giorgio Galli era compagno da lungo tempo della critica d’arte e curatrice, e anche collaboratrice di exibart Francesca Pasini, alla quale la nostra redazione si unisce e esprime le nostre più sentite condoglianze.