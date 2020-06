Addio a Joel Schumacher, il regista di Batman e di ‘Un giorno di ordinaria follia’

Joel Schumacher, è statao regista, sceneggiatore e produttore cinematografico.

Nato a New York nel 1939 aveva iniziato a lavorare prima nella televisione e poi nel cinema come costumista, diventando successivamente sceneggiatore fino a dirigere il suo primo film The Incredible Shrinking Woman nel 1981.

Tutti lo ricordano per i due film che hanno visto Batman come protagonista: Batman Forever (1995) e Batman & Robin (1997). Con la sua regia ha firmato anche St Elmo’s Fire (1985), Ragazzi Perduti (1987), Un giorno di ordinaria follia (1993), Il cliente (1994), Il momento di uccidere (1996), 8mm – Delitto a luci rosse (1999), In linea con l’assassino (2002), Il fantasma dell’Opera (2004), il più recente, Trespass (2011). Nel 2013 Schumacher aveva diretto alcuni episodi della serie Netflix House of Cards.