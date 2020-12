Addio allo stilista Pierre Cardin, aveva 98 anni

Pierre Cardin era nato nel 1922 a San Biagio di Callalta, un piccolo paese in provincia di Treviso, trasferitosi molto presto con la famiglia in Francia, nel 1939 si era stabilito a Vichy per diventare apprendista sarto. Da lì ebbe inizio la lunga carriera che lo portò a essere tra gli stilisti che hanno segnato la moda del Novecento.