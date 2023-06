La Conferenza Nazionale dei Direttori delle Accademie di Belle Arti ha eletto giovedì 22 giugno 2023 il suo nuovo presidente, dopo la prematura scomparsa di Antonio Bisaccia. Al primo turno elettorale, con un’affluenza del 100% degli aventi diritto, è stato eletto Gianni Latino direttore dell’Accademia di Belle arti di Catania, con 14 preferenze, contro le 11 di Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

Cosa è il sistema AFAM

Il sistema AFAM è costituito dai Conservatori statali, dalle Accademie di Belle Arti (statali e non statali), dagli Istituti musicali ex pareggiati promossi dagli enti locali, dalle Accademie statali di Danza e di Arte Drammatica, dagli Istituti Statali Superiori per le Industrie Artistiche, nonché da ulteriori istituzioni private autorizzate dal Ministero al rilascio di titoli aventi valore legale. È composto complessivamente da 145 istituzioni, di cui 82 statali e 63 non statali e, precisamente, da: 20 Accademie di belle arti statali; 1 Accademia nazionale d’arte drammatica; 1 Accademia nazionale di danza; 55 Conservatori di musica statali; 18 ex Istituti musicali pareggiati; 5 Istituti superiori per le Industrie Artistiche; 18 Accademie di belle arti legalmente riconosciute, tra cui le 5 storiche di Genova, Verona, Perugia, Bergamo, Ravenna; 27 altri Istituti autorizzati a rilasciare titoli con valore legale (aggiornato al 12/12/2018).

I titoli di alta formazione artistica e musicale hanno valore legale equiparato ai titoli universitari. Presso i conservatori di musica statali, gli Istituti musicali non statali e l’Accademia di danza sono attivi anche corsi di studio di livello pre-accademico.

Chi è Gianni Latino

Gianni Latino, nato a Siracusa nel 1976, progettista grafico, autore, è docente di graphic design dal 2010 presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, dove ricopre il ruolo di direttore per il triennio 2021-2024. Nel 2021 è stato eletto nel III Collegio – Progettazione per l’impresa e progettazione per lo spettacolo e nuove tecnologie – del Consiglio nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (Cnam). Dal 2000 si occupa di progettazione grafica per enti pubblici e privati, progettazione di libri e cura di mostre.