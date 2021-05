Alessandra Gariboldi è la nuova presidente di Fondazione Fitzcarraldo

La nomina di Alessandra Gariboldi è avvenuta nel corso dell’ultimo Consiglio di Amministrazione e dei Soci Fondatori, durante il quale si è discusso l’orientamento strategico futuro della Fondazione Fitzcarraldo. È una tappa del percorso di transizione intrapreso più di un anno fa che mira a ridefinire, nel contesto sociale ed economico profondamente mutato, il ruolo della Fondazione nell’accompagnare le trasformazioni culturali.

“È per me un onore accompagnare la Fondazione in questa evoluzione. Il contributo della cultura è essenziale per sostanziare uno sviluppo realmente sostenibile, affrontare le disuguaglianze e definire nuovi campi di azione ma la sua capacità trasformativa può realizzarsi solo in una dimensione collaborativa, aperta e coraggiosa e, soprattutto, in una prospettiva europea. È questa una scelta di campo che fa parte della storia di Fondazione Fitzcarraldo e che intendiamo rinnovare”, ha commentato la neopresidente Alessandra Gariboldi.

Riconfermata alla Vice Presidenza Catterina Seia, mentre Ugo Bacchella manterrà il ruolo di consigliere di amministrazione con delega allo sviluppo e al progetto ArtLab, piattaforma internazionale dedicata allo sviluppo e al rafforzamento del ruolo dei settori culturali e creativi.

La Fondazione Fitzcarraldo

Fondazione Fitzcarraldo è una fondazione di partecipazione indipendente, che dal 1999 opera nell’interesse generale per promuovere la sostenibilità e l’innovazione delle politiche, delle pratiche e dei processi culturali e creativi.

La fondazione progetta e realizza a livello nazionale e internazionale attività di ricerca, consulenza, formazione e advocacy.

Fitzcarraldo si impegna, attraverso il proprio lavoro, per un mondo in cui artisti, istituzioni e operatori siano riconosciuti nella propria rilevanza e professionalità, valorizzando il loro contributo al benessere culturale, sociale ed economico delle persone, delle comunità e dei territori.

Chi è Alessandra Gariboldi

Nata a Milano nel 1974, è laureata in Conservazione dei Beni Culturali presso l’Università di Parma. Dal 2001 collabora con l’Osservatorio Culturale del Piemonte e la Fondazione Fitzcarraldo di Torino, di cui ha coordinato l’Area Ricerca e Consulenza tra il 2008 e il 2018. Dal 2019 è Responsabile dell’Area Progetti Transnazionali.

È specializzata nel disegno e nella gestione di progetti di ricerca sulla produzione e la partecipazione culturale, e su processi di Audience Development, oltre che nella valutazione di progetti e di politiche e programmi a sostegno della cultura.

È referente scientifica in Italia per i progetti finanziati dalla Commissione Europea ADESTE-Audience DEveloper Skills and Training in Europe e CONNECT, e redattrice dello studio commissionato dalla Commissione Europea “How to place audiences at the center of cultural organisations”. E’ autrice del piano di Capacity building in Audience Development per l’accompagnamento della Capitale della Cultura Europea Rijeka2020, ed è membro del team internazionale che ne ha seguito lo sviluppo. Dal 2018 è Project Manager del progetto di Cooperazione di larga scala ADESTE+ e Responsabile Progetti Transnazionali della Fondazione Fitzcarraldo.

Docente a contratto nell’ambito del CRPC (Corso per Responsabile di Progetti Culturali, Torino), del Master in Advanced Studies and Cultural Management (Conservatorio della Svizzera Italiana, Lugano), svolge regolarmente interventi in particolare sui temi della partecipazione e della valutazione nell’ambito di master universitari e di corsi di formazione e aggiornamento per il personale delle istituzioni culturali. Ha inoltre operato in qualità di ricercatrice e consulente, in programmi pluriennali di sostegno e accompagnamento per oltre 300 imprese culturali (Funder35, Culturability, IC-Innovazione Culturale), e in progetti di valutazione sugli impatti sociali dei programmi per l’accessibilità e l’inclusione sociale di diverse istituzioni italiane.

Ha contribuito a diverse pubblicazioni tra le quali I pubblici dei musei (Franco Angeli, 2008); Il museo in ascolto (Rubbettino, 2012); SudInnovation (2015), Audience Development: mettere i pubblici al centro delle organizzazioni culturali (Franco Angeli, 2019).