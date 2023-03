Berlin Art Diary. Cronache di una musa: intervista a Fabia Mendoza

Episodi brevi, intriganti e autoironici per raccontare il dietro le quinte della scena artistica berlinese. La storia autobiografica di Fabia Mendoza (Berlino, 1986), regista, produttrice, scrittrice, ma anche moglie e musa dell’artista Ryan Mendoza. Una miscela esplosiva, tra strani incontri, offerte immorali, passi falsi professionali e il suo obiettivo di affermarsi come regista. Tutto questo e molto di più (è il caso di dirlo) è stato affidato da Fabia Mendoza alle pagine di “Berlin Art Diary. Cronache di una musa”, iemme edizioni, e oggi alle pagine del nostro giornale in un’intervista esclusiva.

Come ti definiresti?

«Sono una principessa d’asfalto, una madre occasionalmente prepotente e amorevole e, soprattutto, una brava e fedele coetanea».

Ci tracci un tuo profilo biografico e professionale?

«Dopo il diploma, ho lavorato in una fabbrica di sigarette a Berlin Neukölln. Mi perdevo tra gli enormi rulli a vapore e nella nebbia del tabacco Burley dolce e appiccicoso, soffocando la mia mancanza di prospettiva nel fumo delle mie Marlboro. A vent’anni sono fuggita a Napoli per fare moda. Volevo imparare i trucchi dai sarti tradizionali. Sono avari dei segreti di famiglia della sartoria italiana e li custodiscono come un tesoro. Uno, la cui minuscola sartoria in un basso potevo guardare dalla finestra di Palazzo San Felice, ebbe pietà di me e mi aiutò. Ho cucito a Ryan un’infinità di giacche e pantaloni mal aderenti. Facevo molta fotografia e avevamo una piccola camera oscura. È stato difficile, come giovane madre e come manager di Ryan, perseguire i miei obiettivi.

Nel 2018 ho girato il film “The White House Documentary”, 75min, a Detroit. Detroit è una città straordinaria: grandi persone e un’eredità musicale senza pari. Inoltre, è la città natale del mio primo amore Eminem. Grazie al tempo trascorso lì, ho imparato a conoscere la politica, l’America e i miei privilegi. Il mio film era estremamente poco professionale. Ma in termini di contenuti e musica, probabilmente era abbastanza buono per ricevere il mio primo Hollywood Award.

Nel 2022 ho avuto la fortuna di insegnare all’Accademia di Belle Arti di Catania. Ne sono orgogliosa. Da quando i miei studenti mi hanno chiamato per la prima volta “Professoressa”, ho immaginato di avercela finalmente fatta. Potete vedere il filmato che ho realizzato con i miei studenti qui. Ho anche curato, gestito siti e progetti. Ma soprattutto voglio scrivere storie e fare film».

Com’è nata l’idea di scrivere “Berlin Art Diary”?

«Io e le mie amiche ci siamo raccontate le nostre esperienze e ho pensato che potesse essere interessante. Un “Sex and The City” in cui il desiderio di carriera sostituisce il desiderio di un uomo. Molte persone pensano ancora che la mia città madre, Berlino, sia un luogo eccitante e ho pensato di alimentare un po’ questa idea sbagliata con i miei aneddoti».

Possiamo considerare “Berlin Art Diary” una specie di #MeToo dell’art system?

«Sarebbe decisamente esagerato. Certo, mi ribello al patriarcato, ma solo nel mio piccolo microcosmo. Un piccolo microcosmo molto privilegiato. Ogni ragazza bianca dell’Europa occidentale, secondo me, ha l’opportunità di realizzarsi al giorno d’oggi. Sono troppo una fioraia opportunista per definirmi una rivoluzionaria.

È un onore che Mirna Funk abbia scritto la mia prefazione. A lei spetta la corona di rivoluzionaria. Mi piace che non accetti scuse. Molti tendono a puntare il dito contro gli altri, contro il sistema, invece di cambiare le cose da soli».

Il tuo “diario” della vita artistica berlinese è abbastanza reale?

«Penso che sia abbastanza reale. Non mi prendo nemmeno troppo sul serio. Una lettrice mi ha scritto che ha trovato il libro tragico e triste. Sono rimasta sorpresa, perché l’ho scritto in modo piuttosto ironico. Il miglior ritratto nel mondo dell’arte è quello dipinto da Jerry Gogosian con i suoi meme. Mirna Funk, invece, ha detto che “Berlin Art Diary” non è un libro sul mondo dell’arte, ma sul mio matrimonio… chi lo sa?».

Per tanti anni hai fatto la musa per tuo marito Ryan Mendoza. Cosa ti ha dato e cosa ti ha tolto questa tua vita da musa?

«Sognavo un collettivo con lui, una “Mendoza Legacy”. Purtroppo, non ha funzionato come avrei voluto. Lui è stato la mia chiave di accesso al mondo dell’arte: grazie a lui ho visto e sperimentato molto. Ma ho anche dovuto dolorosamente rendermi conto che la dipendenza finanziaria porta sempre con sé una dipendenza mentale. Per un po’ sono stata molto frustrata e spero che, d’ora in poi, potremo ispirarci a vicenda».

Tu sei il tipico esempio di una donna forte dietro un uomo di successo. Quali sono stati i momenti più difficili che tu e Ryan avete affrontato?

«Sicuramente dopo la nascita di nostro figlio. In quell’occasione sono stata molto sopraffatta. Ma il lavoro ne è valso la pena. Nostro figlio è diventato un ragazzo meraviglioso ed è il sole della mia vita».

Quando ti sei chiesta cosa avessi costruito per te?

«Se sei sempre infelice, dovresti cambiare qualcosa. A un certo punto ho capito che il nucleo della mia frustrazione potesse essere la mancanza di realizzazione di sé. Vediamo se ho ragione…».

Come è avvenuto il tuo percorso da musa ad artista?

«In questo momento, oltre al mio lavoro creativo, lavoro a tempo pieno come manager. È un lavoro duro, sicuramente non guadagno abbastanza, ma è la mia prova del fuoco».

Prima di trasferirvi in Sicilia avete vissuto otto anni a Napoli, dov’è nato vostro figlio Dylan. Cosa vi ha dato il capoluogo partenopeo? Che cosa porti con te di quel soggiorno?

«A Napoli la vita può essere compresa nella sua vera e profonda tragicità. Le strade di Napoli sono lastricate di poesia. Si trova l’amore, la passione, il dramma e i veri valori: la famiglia, per esempio, conta più di ogni altra cosa. Ho imparato più cose sulla vita a Napoli dalla mia vicina di casa nel rione Sanità, che ha dovuto crescere i suoi figli da sola dopo che il marito è stato incarcerato, dalla mia amica russa che è fuggita dai suoi due genitori tossicodipendenti per trovare un uomo ricco a Napoli che si prendesse cura di lei e le comprasse le sue belle borse, che da qualsiasi incontro intellettuale della folla bohémien di Berlino».

Dopo Napoli siete tornati a Berlino, ma sentivate la mancanza del Sud Italia. Che cosa vi ha stregato del Meridione del Bel Paese?

«Voi italiani sapete semplicemente vivere bene: buon cibo, bei vestiti, amore per i bambini e gli animali, sole e una certa ironia. Come si fa a non sentirne la mancanza quando si è seduti al freddo sotto il grigio cielo di Berlino, ascoltando qualcuno che ti spiega in tedesco che tutto è impossibile e irrealizzabile?».

Il tuo trasferimento da Berlino nella campagna siciliana a Santa Venerina alle pendici dell’Etna, come ha cambiato la vostra vita familiare e la tua personale da ragazza di città?

«La vastità e la solitudine mi hanno soffocato. Traggo forza e ispirazione dalla condivisione e non dall’isolamento. Ero intrappolata in paradiso. Mamma Etna faceva il suo spettacolo di fuoco in giardino e mi ricordava la mia banalità, i nostri cavalli, con cui io e la mia amica Leona avevamo fatto un lungo viaggio da Berlino alla Sicilia, pascolandoli tra le palme, mentre il sole sorgeva sulle montagne di rifiuti e sulla magnifica Taormina. E tutto quello che potevo fare era chiedermi dove sarebbe stato il prossimo evento cool. Alla fine, come Ingrid Bergman in Stromboli di Rossellini, ho scoperto la bellezza di questo luogo piangendo ai piedi del vulcano e mi sono messa l’anima in pace. Ho soffocato la tristezza della solitudine con vino rosso e cannoli… E ha funzionato».

Come si concilia oggi questo tuo ruolo di musa e di compagna di vita di Ryan con la tua professione?

«Non so se sono ancora la sua musa. Dovresti chiederlo a Ryan…».

Lavori da quando hai 16 anni, non vieni da una famiglia benestante ed è noto che “mangiare” con la scrittura è difficile. Quale consiglio daresti oggi a un/una giovane artista all’inizio del suo percorso nell’art system?

«La profezia che si autoavvera a volte funziona. Il buon lavoro funziona sempre».

Prossimi progetti?

«Un grande lungometraggio: a Napoli, se la Film Commission di Napoli mi dà i soldi, o in Sicilia, se la Sicilia è disposta a sponsorizzare».

Con quale storia comincerai la tua nuova fatica editoriale, il “Sicily Art Diary”?

«“Sicily Art Diary” inizia nella buia stalla di ferro ondulato del mio vicino siciliano Virgilio, stipata di animali di ogni tipo. In fondo al capanno maleodorante c’è il suo stallone d’oro, contro il quale gareggerò l’indomani mattina a una gara clandestina con il mio sgangherato ed eternamente fedele vecchio castrone purosangue Sheitan».