Best of 2019: i podcast che tutti dovrebbero ascoltare

In questi ultimi anni si è riscontrato un vero e proprio boom della creazione di podcast di ogni tipo, con un significativo aumento degli ascoltatori di questi programmi. Ce n’è davvero per tutti i gusti e sono perfetti da ascoltare anche mentre si passeggia, durante l’allenamento in palestra, sui mezzi pubblici: le occasioni di ascolto si moltiplicano rispetto a quelle di una più tradizionale lettura. I podcast sono produzioni originali, che riflettono su temi di attualità o che più semplicemente propongono storie e racconti. Il 2019 è stato un anno in cui abbiamo macinato tante ore di ascolto di tanti programmi diversi; nel nostro Best of 2019 vi proponiamo i nostri podcast preferiti.

Morgana

Premiato ai Macchianera Internet Awards come miglior podcast, Morgana è la creazione di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri che parla delle “morgane contemporanee”. Donne controcorrente, strane, pericolose, esagerate, rivoluzionarie, da Vivienne Westwood a Moira Orfei, passando per Marina Abramovic e Santa Caterina da Siena. Quest’anno, Morgana è diventata anche un libro (ne parlavamo qui).

Premiato ai Macchianera Internet Awards come miglior podcast, Morgana è la creazione di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri che parla delle “morgane contemporanee”. Donne controcorrente, strane, pericolose, esagerate, rivoluzionarie, da Vivienne Westwood a Moira Orfei, passando per Marina Abramovic e Santa Caterina da Siena. Quest’anno, Morgana è diventata anche un libro (ne parlavamo qui). Potterless

Tutto è iniziato nel 2016. Mike Schubert confessa di non aver mai letto i libri della saga di Harry Potter. Decide così, da adulto, di affrontare la lettura delle avventure del maghetto – accompagnandola con un podcast di riflessioni. Quest’anno la lettura volge al termine e alla fine Schubert si rivede i film e commenta anche quelli.

Tutto è iniziato nel 2016. Mike Schubert confessa di non aver mai letto i libri della saga di Harry Potter. Decide così, da adulto, di affrontare la lettura delle avventure del maghetto – accompagnandola con un podcast di riflessioni. Quest’anno la lettura volge al termine e alla fine Schubert si rivede i film e commenta anche quelli. AntiCorpi

Jennifer Guerra cura questo podcast illuminante a tema femminista. Ogni settimana, un nuovo argomento, dall’educazione sessuale a scuola al mondo della moda, passando per la stand-up comedy e la storia del femminismo italiano, divisa in decadi. Ad accompagnarla in questo percorso, tanti ospiti chiamati a riflettere sul tema del giorno.

Jennifer Guerra cura questo podcast illuminante a tema femminista. Ogni settimana, un nuovo argomento, dall’educazione sessuale a scuola al mondo della moda, passando per la stand-up comedy e la storia del femminismo italiano, divisa in decadi. Ad accompagnarla in questo percorso, tanti ospiti chiamati a riflettere sul tema del giorno. Raw Material

Gli appassionati d’arte non possono perdere il podcast creato dal San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA ). Ogni stagione, un concetto da esplorare – approfondendo i temi, le storie e le ispirazioni dell’arte contemporanea. La stagione del 2019 riguarda proprio le cronache della città di San Francisco.

Gli appassionati d’arte non possono perdere il podcast creato dal ). Ogni stagione, un concetto da esplorare – approfondendo i temi, le storie e le ispirazioni dell’arte contemporanea. La stagione del 2019 riguarda proprio le cronache della città di San Francisco. Scientificast

Il primo podcast indipendente a tema scientifico. Noioso? Per niente. Difficile? Neanche un po’. L’obiettivo è proprio quello di avvicinare anche coloro che conoscono poco la scienza, ma vorrebbero saperne di più in maniera chiara, semplice e, perché no, divertente.

Il primo podcast indipendente a tema scientifico. Noioso? Per niente. Difficile? Neanche un po’. L’obiettivo è proprio quello di avvicinare anche coloro che conoscono poco la scienza, ma vorrebbero saperne di più in maniera chiara, semplice e, perché no, divertente. Today in Focus

Il podcast del Guardian per essere sempre aggiornati su tematiche d’attualità con interessanti approfondimenti. Non c’è solo Brexit, ma un ventaglio di argomenti che spazia da TikTok all’oroscopo, passando per conflitti internazionali e i problemi di privacy con Apple.

Il podcast del per essere sempre aggiornati su tematiche d’attualità con interessanti approfondimenti. Non c’è solo Brexit, ma un ventaglio di argomenti che spazia da TikTok all’oroscopo, passando per conflitti internazionali e i problemi di privacy con Apple. Scuola di filosofie

Andrea Colamedici e Maura Gancitano parlano di Popper, de Beauvoir, Bauman, Foucault, e tanti altri. Nel 2019 il loro podcast realizzato per Audible attraversa tutta la filosofia del XX secolo, con un racconto inedito. Non un pratico riassunto delle maggiori pensate della storia, ma riflessioni estremamente attuali, che ci permettono di riguardare a personaggi del passato con uno sguardo nuovo, più fresco.

parlano di Popper, de Beauvoir, Bauman, Foucault, e tanti altri. Nel 2019 il loro podcast realizzato per Audible attraversa tutta la filosofia del XX secolo, con un racconto inedito. Non un pratico riassunto delle maggiori pensate della storia, ma riflessioni estremamente attuali, che ci permettono di riguardare a personaggi del passato con uno sguardo nuovo, più fresco. ArtCurious

Una storica dell’arte e curatrice promette di raccontare “The unexpected, the slightly odd, and the strangely wonderful in Art History”. Così si presenta il podcast, svelando tutto quello che c’è di stravagante, i retroscena della storia dell’arte. Dalla rivalità tra Michelangelo e Raffaello, alla morte di Ana Mendieta, passando per Banksy e Jack Lo Squartatore, ogni puntata è una rilettura dei fatti dell’arte come non li avete mai sentiti. E se il problema è ascoltare l’inglese, niente paura: sul sito sono pubblicate anche le trascrizioni delle varie puntate.

Una storica dell’arte e curatrice promette di raccontare “The unexpected, the slightly odd, and the strangely wonderful in Art History”. Così si presenta il podcast, svelando tutto quello che c’è di stravagante, i retroscena della storia dell’arte. Dalla rivalità tra Michelangelo e Raffaello, alla morte di Ana Mendieta, passando per Banksy e Jack Lo Squartatore, ogni puntata è una rilettura dei fatti dell’arte come non li avete mai sentiti. E se il problema è ascoltare l’inglese, niente paura: sul sito sono pubblicate anche le trascrizioni delle varie puntate. Tizzoni d’Inferno

Tito Faraci registra in un bar di Milano una trasmissione sul mondo del fumetto in tutte le sue declinazioni. Il tintinnare dei bicchieri e il chiacchiericcio di sottofondo accompagnano discorsi su Tex e Topolino, su Lucca Comics e le novità editoriali e tanto altro ancora.

registra in un bar di Milano una trasmissione sul mondo del fumetto in tutte le sue declinazioni. Il tintinnare dei bicchieri e il chiacchiericcio di sottofondo accompagnano discorsi su Tex e Topolino, su Lucca Comics e le novità editoriali e tanto altro ancora. The History Chicks

Spesso i libri di storia hanno lasciato nell’ombra le figure femminili. Questo podcast intende riscrivere le pagine del passato, presentandone tutte le protagoniste dimenticate – o non abbastanza conosciute.

Spesso i libri di storia hanno lasciato nell’ombra le figure femminili. Questo podcast intende riscrivere le pagine del passato, presentandone tutte le protagoniste dimenticate – o non abbastanza conosciute. Daimon

Violetta Bellocchio racconta e si racconta in un campionario variegato di vicende straordinarie. Ne emerge un’antologia di pensieri ossessivi, non sempre tutti negativi. Le ossessioni, tutto sommato, hanno anche dei lati positivi, anche solo per il loro incredibile potere di stravolgere completamente la nostra visione del mondo.