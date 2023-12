Chi è Henry Peter, il nuovo Presidente della Fondazione MASI di Lugano

Henry Peter è stato nominato nuovo Presidente della Fondazione MASI di Lugano. La nomina è stata approvata dal Consiglio di Fondazione MASI, l’organo direttivo del Museo d’arte della Svizzera italiana. Peter entrerà in carica dal primo gennaio 2024 e succederà a Carmen Giménez, in carica dal 2015.

Il MASI – Museo d’arte della Svizzera italiana di Lugano è nato nel 2015 dall’unione tra il Museo Cantonale d’Arte e il Museo d’Arte della Città di Lugano, istituti pubblici attivi da decenni sul territorio dell’eclettica città (ne rendevamo conto qui). In pochi anni si è affermato come uno dei musei d’arte più visitati della Svizzera. Nelle due sedi – quella ospitata nella moderna architettura del centro culturale LAC e quella storica di Palazzo Reali – il MASI offre una ricca programmazione con mostre temporanee e allestimenti della collezione sempre nuovi. Tra le mostre recenti, l’esposizione della grande collezione di stampe e disegni del Politecnico federale di Zurigo, con 300 capolavori dell’arte grafica, da Albrecht Dürer a Andy Warhol, e una retrospettiva dedicata al fotografo zurighese Werner Bischof.

«Il MASI è un modello esemplare di collaborazione e condivisione delle collezioni del Cantone e del Comune di Lugano», ha dichiarato Peter, già membro del Consiglio di Fondazione del MASI fin dalla sua creazione nel 2015. «Al MASI spetta una missione di fondamentale importanza per la Svizzera Italiana sul piano culturale e sociale, sono quindi molto onorato della fiducia che mi viene dimostrata affidandomi questa importante carica».

Docente all’Université de Genève dal 1988, Peter dirige il Centro pluridisciplinare dedicato alla filantropia. Sppassionato d’arte fin da giovane, ha stretto molti contatti con artisti contemporanei, in particolare dell’area svizzera. È presidente del Consiglio della Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’Università della Svizzera Italiana ed è membro del Consiglio dell’USI.

«Siamo lieti che Henry Peter abbia accettato di presiedere il Consiglio di Fondazione del MASI. La sua esperienza, la sua assoluta competenza nel campo del non profit e il suo attaccamento all’istituzione, di cui è consigliere indipendente dalla sua costituzione nel 2015, sapranno sicuramente valorizzare il grande lavoro svolto in questi anni da Carmen Giménez. Alla Presidente uscente, che ringraziamo per la sua generosità e per le preziose relazioni che ha saputo intessere nel mondo dell’arte a favore del Museo, va il nostro pensiero riconoscente, nella speranza di nuove collaborazioni future», ha sottolineato Roberto Badaracco, Vicesindaco della Città di Lugano.

Il Consiglio di Fondazione MASI per i prossimi quattro anni è composto da tre rappresentanti del Cantone Ticino nelle persone di Marina Carobbio Guscetti, Consigliera di Stato e direttrice DECS, Raffaella Castagnola Rossini, direttrice della Divisione della cultura e degli studi universitari del DECS – Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino, Denise Tonella, Direttrice Museo Nazionale di Zurigo; e da tre rappresentanti della Città di Lugano, nelle persone di Roberto Badaracco, Vicesindaco Città di Lugano, Capodiscastero cultura, sport ed eventi, Luigi Dicorato, Direttore Divisione Cultura, Giancarlo Olgiati. Fanno inoltre parte del Consiglio Rita Colombo, Presidente del Comitato dell’Associazione ProMuseo, la Presidente della Commissione Scientifica Gianna Mina Zenni ed Henry Peter in qualità di membro indipendente.