Fondazione Modena Arti Visive senza più direttore ma con un team

Daniele Pitteri si è dimesso dal ruolo di Direttore Generale di Fondazione Modena Arti Visive, per assumere un altro prestigioso incarico. «Il Presidente Gino Lugli e il Consiglio di Amministrazione rivolgono a Daniele Pitteri un ringraziamento per la serietà e la creatività dimostrata e per il buon clima di collaborazione che ha saputo creare con le altre istituzioni culturali cittadine», si legge nella nota diramata alla stampa da FMAV. Ma c’è anche dell’altro, perché andato un Direttore non se ne farà un altro.

Pitteri aveva assunto l’incarico di direttore di Fondazione Modena arti visive a marzo 2019, subentrando a Diana Baldon. Nato a Napoli nel 1960, Pitteri ha diretto il Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena dal 2016 fino al febbraio 2019, è stato docente di comunicazione e marketing all’Università La Sapienza di Roma, all’Ateneo di Siena, alla Facoltà di Sociologia della Federico II di Napoli e di Scienze Politiche della LUISS di Roma, oltre che Commissario della Fondazione Forum Universale delle Culture di Napoli. Ha collaborato con istituzioni come la Biennale di Venezia, il Premio David di Donatello, gli Incontri Internazionali del cinema, l’Istituto Francese di Napoli, il Museo Palazzo Riso di Palermo, la Triennale di Milano, i Comuni di Milano e Torino, la Regione Toscana, la Fondazione Monte Paschi, la Fondazione Cariplo, la Fondazione Perugiassisi 2019.

«Il Consiglio di Amministrazione ringrazia Pitteri per l’attività svolta e opta per una soluzione di squadra», continua il comunicato. «Lo stesso Consiglio di Amministrazione ha attentamente valutato la situazione organizzativa di FMAV, alla luce dell’ultimo biennio di attività e, apprezzando il processo di crescita e di sviluppo professionale, individuale e collettivo in atto, ha ritenuto di non procedere alla sostituzione del Direttore, nella convinzione di poter valorizzare le risorse interne».

Lo svolgimento delle attività di Fondazione Modena Arti Visive sarà affidato dunque a un team di direzione, composto dai responsabili di area Anna Bartolacelli (Amministrazione), Claudia Löffelholz (Educazione e Didattica) e Lorenzo Respi (Produzione Mostre), che lavoreranno in sinergia come Team di direzione, che riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.