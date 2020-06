I talk Safe and Sound tornano sull’Instagram della RUFA, con Nicola Ratti

È l’artista dei cinque continenti. I suoi eventi, infatti, hanno avuto luogo in Europa, Nord America, Russia e Giappone. Un elenco infinito di incontri, di contatti e relazioni che, sotto forma di esperienze, si ritrovano nelle sue esecuzioni. Nel 2019 ha pubblicato il suo ultimo album: Continental. Si tratta di Nicola Ratti e, il 24 giugno, alle 18.30, sul canale Instagram della RUFA – Rome University of Fine Arts, sarà il protagonista del nuovo appuntamento di SAFE AND SOUND, il progetto dedicato alla ricerca sonora diretto da Caterina Tomeo, critica, curatrice, scrittrice e coordinatrice del corso di laurea magistrale RUFA in Multimedia arts and design.

Con una serie di iniziative che si sono già svolte nello scorso mese di maggio e che proseguiranno nelle prossime settimane, SAFE AND SOUND intende esplorare i progetti, i concetti e le sperimentazioni che si connettono all’uso elettronico della musica e, soprattutto, alla sua rappresentazione sotto forma di performance.

Chi è Nicola Ratti, protagonista di Safe And Sound

In questo scenario, Nicola Ratti, che per l’occasione sarà intervistato da Caterina Tomeo, è un numero uno: musicista e sound designer, co-fondatore e co-curatore della Galleria Standards di Milano è anche founder di Frequente, l’art organization dedicata alle sound art e performance sperimentali. Di recente ha dato impulso anche a NeitherSound, una società che ha sede nel capoluogo meneghino, attiva nell’ambito delle relazioni tra sound e design, finalizzata alla produzione di mostre, performance e film. Attualmente lavora come direttore del suono dal vivo e tecnico del suono con Romeo Castellucci-Socìetas e con Silvia Costa come musicista e sound designer.