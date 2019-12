Morto Carlo Quartucci, firma del teatro sperimentale e amico degli artisti

È morto nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2019, a 81 anni, Carlo Quartucci, regista, attore e scenografo, esponente di punta del teatro sperimentale italiano, collaboratore e amico di artisti come Jannis Kounellis, Mimmo Paladino e Daniel Buren. La notizia ci è stata confermata da fonti vicine alla famiglia.

Carlo Quartucci, una vita per il teatro e l’arte

Carlo Quartucci nacque a Messina, il 29 novembre 1938. La madre, Angela Quartucci, era un’attrice conosciuta con il nome di Lina Maschietto, mentre il padre, Antonio Manganaro, era capocomico di una compagnia teatrale siciliana. Iniziò a studiare architettura e cinema negli anni ’50, a Roma, prima di dedicarsi completamente al teatro.

Nel 1959, anno di grande fermento per il teatro internazionale, con la nascita del Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski in Polonia e con la “scandalosa” esplosione del Living Theater con The Connection di Jack Gelber, l’esordio al Teatro Brancaccio di Roma, per un adattamento di Aspettando Godot di Samuel Beckett, nella triplice veste di regista, scenografo e attore. Negli anni immediatamente successivi, continuò ad approfondire la sua ricerca sugli autori più sperimentali dell’epoca, portando in scena C’era folla al castello, di Jean Tardieu, nel 1960, Le sedie, di Ionesco, nel 1961, e Finale di partita, ancora di Beckett, nel 1963.

Nel 1962 aveva formato la Compagnia della Ripresa, insieme a Leo De Berardinis, Rino Sudano, Cosimo Cinieri. Nel 1964, riportò in scena Finale di partita, attirando una recensione non troppo benevola di Ennio Flaiano che però, acutamente, mette in evidenza le peculiarità del teatro di Quartucci e la temperie culturale dell’epoca. Surrealismo, senso del grottesco, ironia, erano alcune delle sue chiavi per scardinare la rappresentazione performativa, per un nuovo teatro in Italia.

Infatti, il successo non tardò ad arrivare e negli anni ’60 e ’70 Carlo Quartucci, insieme ad altre personalità quali Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Rino Sudano, Carlo Cecchi, Carla Tatò, diventò uno degli autori di punta della scena teatrale alternativa a quella sviluppatasi nell’ambito del Neorealismo di Giorgio Strehler, Vito Pandolfi e Luchino Visconti.

Nel 1966 mise in scena il collage a sfondo politico La mucca parla a Pasquale, con testi di Ruzante, Plauto, Aristofane, Brecht, Cervantes, Rabelais, Pirandello, Mrozek. Dopo la rottura definitiva fra Ivo Chiesa e Quartucci, che segnerà il distacco tra due mondi teatrali, seguiranno spettacoli come Majakovskij e compagni alla rivoluzione d’Ottobre (1967), I testimoni di Rózewicz (1968), Pantagruele radiofonico (1969), Don Chisciotte televisivo (1970), Il lavoro teatrale, di Roberto Lerici, presentato alla Biennale di Venezia nel 1969.

Negli anni ’80, Carlo Quartucci diede vita a La zattera di Babele, ambizioso progetto interdisciplinare, per il quale riunì attori, scrittori, cineasti, artisti, come Carla Tatò, Jannis Kounellis, Giulio Paolini, Roberto Lerici, Germano Celant, Rudi Fuchs, per far interagirei vari linguaggi estetici. In questi anni, Quartucci portò vari spettacoli su diversi palchi in Europa, quali Comédie Italienne (1981), Didone e Funerale (1982). Dal 1986, La zattera di Babele si trasferì a Erice, in Sicilia, dove fu allestito un laboratorio permanente, sotto il nome di Le giornate delle arti.

Nel 2002, Carlo Quartucci è stato insignito della laurea honoris causa dal DAMS dell’Università Torino. Nel 2008, il Teatr’Arteria, un nuovo spazio/progetto a Roma, inaugurato nel febbraio di quell’anno, con una installazione di Jannis Kounellis.