Morto Franco Maria Ricci, storico editore e grande bibliofilo. Aveva 82 anni

Grafico, designer, bibliofilo, editore e collezionista, Franco Maria Ricci è morto oggi, a 82 anni, nella sua casa a Fontanellato, in provincia di Parma. A darne notizia il nipote, Edoardo Pepino. Conosciuto per aver pubblicato, negli anni ’80, l’iconica rivista FMR e aver creato il Labirinto della Masone a Fontanellato, aveva ricevuto l’onorificenza di Cavaliere e Comandante dell’Ordre des Arts et Lettres.

«La scomparsa di Franco Maria Ricci è un grande dolore. Con lui viene a mancare un intellettuale di straordinaria sensibilità e intelligenza, un editore colto e raffinato, un uomo che ha sempre operato per divulgare la conoscenza del nostro patrimonio culturale», ha commentato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini.

Da Bodoni al Labirinto, passando per Borges: la vita e le opere di Franco Maria Ricci

Nato a Parma, il 2 dicembre 1937, da una famiglia aristocratica di origini genovesi, Franco Mario Ricci si laureò in Geologia all’Università degli Studi di Parma. Iniziò a lavorare per la per Gulf Oil in Turchia ma lasciò il suo incarico nel 1963, per dedicarsi alla sua passione per l’editoria.

Nel 1965 fondò la casa editrice FMR, nota per le sue raffinatissime pubblicazioni d’arte e di letteratura. Famosissima la ristampa in edizione limitata, da lui curata, del Manuale Tipografico di Giambattista Bodoni, considerata una bibbia per i grafici. Ma anche la collana di romanzi de La Biblioteca di Babele, curata da Jorge Luis Borges, con volumi di grandi autori stampati in brossura e rigorosamente in caratteri bodoniani, stampata dal 1975 al 1985. Tra i grandi progetti editoriali, da ricordare la ristampa dell’Encyclopédie di Diderot e d’Alembert in 18 volumi, nel 1970, e l’Enciclopedia dell’arte ART FMR, in 15 volumi, del 1990. Famoso anche il Codex Seraphinianus, enciclopedia fantastica e visionaria, scritta e illustrata con oltre mille disegni e in codice asemico dall’artista Luigi Serafini tra il 1976 e il 1978, stampata poi nel 1981.

Il suo nome è legato soprattutto alla pubblicazione di FMR, il cui primo numero uscì nel 1982, cambiando per sempre i parametri editoriali ed estetici delle riviste d’arte e non solo. Stampata in caratteri bodoniani e definita come la rivista più bella del mondo, FMR desta ancora oggi ammirazione non solo per la sua riconoscibile copertina nera, per le sue perfette riproduzioni delle opere e per la pulizia dell’impaginazione ma anche per l’originalità dell’esposizione dei contenuti, estremamente variegati, dagli occhiali di Elton John ai bassorilievi dell’Ara Pacis, fino all’arte contemporanea. Nel giugno del 1984 FMR arrivò anche negli Stati Uniti, mentre tra il 1984 e il 1986 fu pubblicata anche un’edizione francese e spagnola. Nell’edizione italiana sono stati pubblicati 163 numeri.

Dopo anni di progettazione, dal 2005 si è dedicato alla costruzione di un labirinto nella campagna presso Fontanellato, in collaborazione con l’architetto Pier Carlo Bontempi. Il Labirinto è stato aperto al pubblico nel 2015.