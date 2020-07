Tra le voci più autorevoli della critica d’arte, autore di testi lettissimi da generazioni di studiosi, acuto osservatore della storia, dal Barocco alle Avanguardie, Maurizio Calvesi è morto oggi, a Roma, a 92 anni, a causa di un attacco cardiaco. A darne notizia, Alberto Dambruoso, in un post su Facebook. Una notizia triste anche per i tanti studenti che si sono formati sui suoi insegnamenti: tra il 1970 e il 1976, è stato professore di storia dell’arte all’Università di Palermo, mentre dal 1976 al 2002 è stato ordinario di storia dell’arte moderna nell’Università di Roma La Sapienza, dove ha diretto l’istituto di storia dell’arte e in seguito, fino 2002, il dipartimento di storia dell’arte. Attualmente, Calvesi era professore emerito all’Università di Roma La Sapienza e socio nazionale dell’Accademia dei Lincei e dell’Accademia Clementina di Bologna.

La vita e gli studi di Maurizio Calvesi

Nato a Roma, il 18 settembre 1927, Maurizio Calvesi si laureò nel 1949 all’Università di Roma La Sapienza con Lionello Venturi. Dal 1955 prestò servizio alla Soprintendenza di Bologna, diresse la Pinacoteca nazionale di Ferrara poi la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea di Roma e, successivamente, la Calcografia Nazionale di Roma.

Agli inizi della sua carriera, nei primi anni ’60, pubblicò alcuni importanti studi sulle incisioni dei Fratelli Caracci, approfondendo quindi il Barocco leccese e l’arte di Caravaggio. Quindi si dedicò al Futurismo, che in quel periodo non godeva di particolare fortuna, contribuendo a rivalutarne il ruolo storico e inquadrandolo in un ampio discorso sull’arte contemporanea, in dialogo con la Pop Art.

Tra il 1979 e il 1982, fece parte del consiglio direttivo della Biennale di Venezia. Nel 1984 e nel 1986 curò, insieme a Marisa Vescovo, la sezione arti visive della XLI e della XLII Biennale d’arte di Venezia.Dal 1992 al 2001 ha ricoperto la carica di presidente del Comitato per i beni artistici e storici al Consiglio nazionale per i beni culturali, dirigendo, dal 1993 al 2000, il Museo laboratorio d’arte contemporanea dell’Università di Roma La Sapienza. Dal 2001 al 2013 ha curato la Collezione Farnesina, raccolta d’arte del XX secolo del Ministero degli Affari Esteri e, fino al 2014, ha presieduto la Fondazione Burri.

Numerose le sue collaborazioni con varie testate giornalistiche. Curò le rubriche d’arte dell’Espresso e del Corriere della Sera, mentre tra il 1986 e il 2001 è stato direttore del mensile Art & Dossier.