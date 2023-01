Nominato il nuovo direttore creativo di Gucci, sarà Sabato de Sarno

La notizia è arrivata direttamente dal profilo Instagram della Maison, nel quale è apparso un ritratto del designer che succederà ad Alessandro de Michele.

I nomi che si alternavano come papabili sono stati diversi, era insistente il nome di Jonathan Anderson, direttore creativo di Loewe, ma è chiaro come la Maison abbia deciso, come aveva fatto con il suo predecessore, di fare una scommessa, puntando su un nome nuovo, conosciuto per lo più dagli addetti ai lavori.

«Sono lieto che Sabato si unisca a Gucci come nuovo direttore creativo della maison, uno dei ruoli più influenti nell’industria del lusso», ha commentato Marco Bizzarri, presidente e Ceo di Gucci. «Dopo aver lavorato con alcune delle più rinomate case di moda di lusso italiane, porta con sé una vasta e rilevante esperienza. Sono certo che, attraverso la profonda comprensione e l’apprezzamento per l’eredità unica di Gucci, guiderà i nostri team creativi con una visione distintiva che contribuirà a scrivere questo entusiasmante nuovo capitolo, rafforzando l’autorevolezza della moda della maison e capitalizzando al contempo il suo ricco patrimonio».

Sabato de Sarno, cresciuto a Napoli, alle spalle ha una carriera consolidata, inizia il suo percorso lavorativo nel 2005 in Prada, passando poi per gli uffici di Dolce&Gabbana è arrivato da Valentino nel 2009 dove ha coperto posizioni di crescente responsabilità fino alla nomina a Fashion director per supervisionare le collezioni maschili e femminili.

«Sono profondamente onorato e orgoglioso di entrare a far parte di una maison con una storia e un patrimonio straordinari, che nel corso degli anni ha saputo accogliere e custodire valori in cui credo. Sono emozionato ed entusiasta di dare il mio contributo al brand attraverso la mia visione creativa», ha dichiarato Sabato De Sarno.

Per scoprire il contributo che darà al brand dovremo però aspettare fino a settembre, quando, alle sfilate di Milano, verrà presentata la sua prima collezione per Gucci, la linea donna p/e 2024.