80 finalisti per il Combat Prize 2020: ecco tutti gli artisti selezionati

Annunciata la lista degli 80 artisti finalisti della 11ma edizione del Combat Prize, il premio che ogni anno compie un’indagine tra le più interessanti proposte della realtà internazionale dell’arte e che, in questo 2020 così difficile, stabilisce un record. 1402 le opere iscritte, dato che rende questa edizione la più partecipata tra quelle realizzate fino a ora. Un quarto delle proposte sono pervenute da artisti stranieri, provenienti da ben 46 Paesi.

Gli artisti sono stati selezionati dalla giuria composta da Kiki Mazzucchelli (curatrice indipendente, Londra – San Paolo), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo, Bologna), Francesca Baboni (curatrice indipendente), Andrea Bruciati (direttore Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli), CampoBase (collettivo curatoriale composto da Irene Angenica, Bianca Buccioli, Emanuele Carlenzi, Gabriella Dal Lago, Ginevra Ludovici, Federica Torgano, Stefano Volpato) Stefano Taddei (curatore indipendente).

Come da tradizione, cinque sono le sezioni, dedicate a Pittura, Fotografia, Grafica, Scultura e installazione, Video, le cui opere potremo vedere in occasione della collettiva al Museo Civico Giovanni Fattori ex Granai di Villa Mimbelli, dal 10 al 31 ottobre. La proclamazione del vincitore del Combat Prize, come di consueto, avverrà l’ultimo giorno della mostra, il 31 ottobre.

Elenco artisti finalisti sezione Pittura

Afra17, Nicolò Bruno, Gian Marco Capraro, Francesco Casati, Giulia Coda, Oscar Isaias Contreras Rojas, Leonardo Dalla Torre, Jingge Dong, Noemi Durighello, Greta Maria Gerosa, Cesare Giuffredi, Tommaso Giusti, Arvin Golrokh, Heikedine Günther, Mirjam Hinn, Ashleigh Holmes, Kazuhiro Kita, Luca Migliorino, Luisa Me, Marco Mastropieri, Elena Monzo, Francis Offman, Silvia Paci, Laura Pedizzi, Nazzarena Poli Maramotti, Eleonora Rinaldi, Gregorio Samsa, Ersilia Sarrecchia, Davide Serpetti, Alina Vergnano.

Elenco artisti finalisti sezione Disegno

Matthew Attard, Veronica Azzinari, Giulia Dall’olio, Elena Latini, Stefano Lepori, Pierpaolo Miccolis, Stefan Milosavljevic, Giuliana Tommasin, Angela Viola, David Von Bassewitz.

Elenco artisti finalisti sezione Fotografia

Pauline Batista, Petros Chrisostomou, Alessandro Costanzo, Giulia Dari, Cesare Di Liborio, Greta Di Lorenzo, Federica Coseschi, Brigitte Gaggl, Brendon Kahn, Pia Kintrup, Pietro Mancini, Gabriele Milani, Rachele Montoro, Jacopo Noera, Alicia Paz, Lia Ronchi, Roberta Segata, Thilo Seidel, Ivan Terranova, Cristiano Volk.

Elenco artisti finalisti sezione Scultura/Installazione

Riccardo Bellelli, Erika Giacalone, Giulio Locatelli, Giulia Maiorano, Lucas Memmola, Paolo Bufalini, Paolo Peroni, Andreas Senoner, Agnese Spolverini, Ricardo Aleodor Venturi.

Elenco artisti finalisti sezione Video

Elena Arzuffi, Giovanni Chiamenti, Margherita Citi, Iocose, Mahnaz Khanpour Motazedi, Leoni _ Mastrangelo, Christina Maj Lundqvist, Aronne Pleuteri, Regina José Galindo, Valentino Russo.