Annunciati i finalisti del Premio Fabbri 2020, per un’edizione da record

Sono stati annunciati i finalisti del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee 2020. Arrivato alla nona edizione e considerato un appuntamento significativo nel calendario dell’arte contemporanea, il Premio Fabbri è diviso in due categorie: Arte Emergente, dedicata agli artisti under 35, e Fotografia Contemporanea, in continuità con l’attività di Fondazione Francesco Fabbri che, oltre all’omonimo premio, promuove anche il “Festival F4 / un’idea di Fotografia” e il Master in Photography dell’Università IUAV di Venezia. E in un anno devastante per il settore dell’arte e della cultura, le 1190 candidature prevenute, tra entrambe le sezioni, esprimono un significato particolare. Un numero record, che vuol dire anche speranza, voglia di mettersi in discussione ancora e nonostante tutto.

Insomma, un buon auspicio in attesa di celebrare, nel 2021, il decennale del Premio Fabbri, continuando a supportare la ricerca artistica di artisti e autori attenti alle istanze più innovative del contemporaneo. Ma l’impegno della Fondazione Fabbri nella promozione della cultura non si ferma qui: con il comune di Pieve di Soligo, infatti, la Fondazione sosterrà la candidatura a Capitale della Cultura 2021.

I finalisti della sezione Arte Emergente sono stati selezionati da una giuria composta da Lorenzo Balbi, Lucrezia Calabrò Visconti, Angel Moya Garcia e Stefano Raimondi, mentre Daniele De Luigi, Francesca Lazzarini, Giangavino Pazzola e Mauro Zanchi hanno nominato la shortlist per Fotografia Contemporanea. Carlo Sala, curatore del Premio, ha partecipato a entrambe le giurie. Le opere dei finalisti saranno esposte nella mostra collettiva curata Carlo Sala e allestita all’interno dei suggestivi spazi di VillaBrandolini, a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. La mostra aprirà il 28 novembre e sarà visitabile fino al 20 dicembre 2020, nel ispetto delle normative sanitarie in materia di contenimento dell’epidemia.

Il 19 dicembre, alle ore 17.30, si svolgerà la cerimonia di premiazione, durante la quale verranno annunciati i vincitori assoluti delle due sezioni, che riceveranno un premio acquisto di 5mila euro e vedranno entrare le loro opere nella collezione della Fondazione. Nel corso della serata saranno inoltre annunciati i premi e le menzioni speciali, attribuite ai lavori particolarmente significativi in termini di ricerca del contemporaneo.

Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee: i finalisti dell’edizione 2020

Tra le numerose opere candidate, sono risultate finaliste della sezione “Arte Emergente”, dedicata agli under 35 e senza vincoli di media, tra pittura, installazione, videoarte, performance, sound art, disegno, grafica, quelle di: Sveva Angeletti, Marco Antelmi, Luca Bosani, Gianluca Brando, Lucia Bricco, Mara Callegaro, Letizia Calori, Federico Cantale, Alessia Cargnelli, Matteo Costanzo, Nicolò Degiorgis, Antonio Della Guardia, Binta Diaw, Lorenzo Ermini, Valentina Furian, Nicola Lorini, Luca Marcelli, Martina Melilli, Stefan Milosavljevic, Claudia Mirambell Adroher, Caterina Morigi, Francis Offman, Dario Picariello, Giulio Saverio Rossi, Giuliana Rosso, Letizia Scarpello, Davide Sgambaro, Gabriel Stöckli, Davide Stucchi, Eva Chiara Trevisan.

I finalisti della sezione “Fotografia Contemporanea”, aperta a candidature provenienti da tutto il mondo, invece sono: Bruno Baltzer & Leonora Bisagno, Riccardo Banfi, Mariella Bettineschi, Silvia Bigi, Jaspal Birdi, Calori & Maillard, Domenico Camarda, Marina Caneve, Luca Capuano & Camilla Casadei Maldini, Valeria Cherchi, Paolo Ciregia, Federico Clavarino, Mario Cresci, Orecchie d’Asino, Barbara De Vivi, Massimiliano Gatti, Valentina Lapolla, Fabien Marques, Luca Massaro, Valentina Miorandi, Gloria Pasotti, Camillo Pasquarelli, Iacopo Pasqui, Claudia Petraroli, Eleonora Quadri, Alessandro Sambini, Buhlebezwe Siwani, Jacopo Valentini, Rocco Venezia, Martina Zanin.