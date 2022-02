Aperte le iscrizioni alla tredicesima edizione del Premio Combat

Torna il Combat Prize, il concorso internazionale dedicato alla ricerca dei diversi percorsi e talenti che caratterizzano l’arte contemporanea. Dal 17 settembre all’8 ottobre 2022 il Museo Giovanni Fattori di Livorno – Granai di villa Mimbelli, ospiterà la mostra finale degli ottanta finalisti.

Come da tradizione, saranno cinque le categorie in lizza per i premi: Pittura, Fotografia, Scultura e Installazione, Grafica, e Video – Performance.

Spiccano tra le novità il nuovo Premio Combat del valore di diecimila euro, che sarà assegnato dalla giuria del premio ad un artista tra gli ottanta finalisti, oltre ai riconoscimenti in denaro per ogni singola sezione e il Premio Speciale Gallerie, dove Add-art, Spoleto, IAGA contemporary Art, Clunj, RomaniaLabs Gallery, Bologna, Lunetta 11, Borgo Lunetta, Cuneo, Magazzeno, Ravenna, Marina Bastianello Gallery, Venezia, Matèria, Roma e SAC spazio arte contemporanea, Livorno, sette gallerie e uno spazio indipendente, selezioneranno ciascuna, autonomamente rispetto alla giuria del premio, un artista tra i finalisti per avviare una nuova collaborazione. Il tutto si concretizzerà in una mostra personale, o collettiva, o un progetto site-specific nei propri spazi nella stagione 2022/23, dando così continuità al confronto aperto durante la partecipazione al Premio.

Si consolida inoltre il Premio Poliart, che vedrà l’azienda leader nella lavorazione del polistirene espanso, sostenere la produzione di un’opera di un artista selezionato tra i finalisti, rafforzando così il fruttuoso dialogo tra arte, impresa e territorio, fondamentale per lo sviluppo e la conoscenza degli artisti contemporanei.

Trovate tutte le info su premiocombat.it