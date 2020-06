Aperte le iscrizioni per il Premio Fabbri 2020. Con una novità

Ha aperto oggi il bando 2020 del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee che, per questa nona edizione, presenta una novità significativa, prendendo atto della difficile situazione in cui versa il sistema dell’arte e della cultura, a seguito della pandemia di Covid-19. Facendo riferimento alla precaria condizione dei lavoratori dell’arte, la Fondazione Fabbri ha deciso infatti di rendere totalmente gratuita l’iscrizione all’edizione 2020 del Premio. La giuria del premio, che è curato da Carlo Sala, è composta da critici e curatori, come Lorenzo Balbi, Lucrezia Calabrò Visconti, Daniele De Luigi, Angel Moya Garcia, Francesca Lazzarini, Giangavino Pazzola, Stefano Raimondi e Mauro Zanchi.

Come di consueto, il Premio Fabbri si articolerà in due sezioni: Arte emergente e Fotografia contemporanea, entrambe aperte a candidature sia nazionali che internazionali. La prima è dedicata agli autori under 35, che potranno partecipare presentando progetti afferenti ai diversi linguaggi della contemporaneità, dalla pittura all’installazione, dal disegno alla grafica, dalla fotografia alla videoarte, dalla performance alla sound art. La seconda sezione, invece, non presenta limiti anagrafici ed è dedicata alle diverse declinazioni della fotografia contemporanea, in continuità con il Festival F4 / un’idea di Fotografia e il Master in Photography dell’Università IUAV, attività promosse da Fondazione Francesco Fabbri.

Il bando rimarrà aperto dal 1 giugno al 4 settembre 2020 e gli artisti potranno iscriversi via web o tramite posta ordinaria. I due vincitori riceveranno un premio acquisto di 5mila euro ciascuno, le opere entreranno nella collezione permanente di Fondazione Francesco Fabbri e saranno custodite nel centro residenziale di Casa Fabbri.

Vincitori della scorsa edizione, per l’Arte emergente, Amos Cappuccio, con l’opera sonora We Are in Excellent Physical and Emotional Health, mentre per la Fotografia contemporanea, Irene Fenara con Self Portrait from Surveillance Camera.

Le opere finaliste saranno esposte a Villa Brandolini a Pieve di Soligo, dal 21 novembre al 20 dicembre 2020. I vincitori saranno proclamati il giorno stesso dell’apertura della mostra. Per tutte le informazioni sul bando, potete dare un’occhiata qui oppure inviare una mail a premio@fondazionefrancescofabbri.it.