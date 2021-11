I finalisti del Premio Fabbri 2021: la mostra a Villa Brandolini

Più di 60 artisti, in due sezioni, per la mostra del Premio Francesco Fabbri per le Arti Contemporanee 2021. La giuria ha infatti appena annunciato i finalisti della decima edizione, che esporranno in occasione della collettiva a cura di Carlo Sala, nella suggestiva cornice di Villa Brandolini a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso.

La Fondazione Fabbri continua così il suo impegno nella valorizzazione dei linguaggi del contemporaneo creando una mappatura degli autori che si distinguono per una ricerca attinente alle istanze del presente; Premio Francesco Fabbri vuole compiere un’opera di scouting delle varie tendenze che compongono il mosaico dell’arte visiva attuale evidenziandone i caratteri maggiormente innovativi.

La mostra aprirà il 27 novembre e nella stessa giornata si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno proclamati i vincitori assoluti delle due sezioni, che riceveranno un premio acquisto di 5mila euro l’uno. Le opere entreranno nella collezione della Fondazione Fabbri. Saranno annunciate inoltre le menzioni speciali che le giurie hanno voluto attribuire ad alcuni lavori particolarmente significativi ed emblematici della contemporaneità.

I finalisti del Premio Fabbri 2021

Tra le numerose candidature pervenute, sono risultati finalisti della sezione “Arte emergente”, dedicata agli under 35: Ludovica Anversa, Mattia Bertolo, Mara Callegaro, Chiara Calore, Martina Camani, Alice Caracciolo, Roberto Casti, Lorenzo Conforti, Carmela De Falco, Gabriele Ermini, Ilaria Fasoli, Melania Fusco, Teresa Gargiulo, Angela Grigolato, Yiming He, Giulia Maiorano, Alice Mestrinier, Stefan Milosavljevic, Ludovico Orombelli, Yara Piras, Giovanna Repetto, Marco Rossetti, Marco Rossi, RunoB, Virginia Russolo, Davide Serpetti, Elena Shaposhnikova, Mattia Sinigaglia, Luisa Turuani, Vaste Programme.

I finalisti della sezione “Fotografia contemporanea” invece sono Ilaria Abbiento, Chiara Arturo, Pietro Ballero, Marco Brion, Nicola Novello e Andrea Righetto, Sara Davide, Francesca De Pieri, Cecilia Del Gatto, Graziano Folata, Giovanni Fredi, Chiara Giancamilli, J&PEG, Massiel Leza, Nikola Lorenzin, Leonardo Magrelli, Alisa Martynova, Sofia Masini, Cesar Meneghetti, Sara Palmieri, Noa Pane, Beatrice Pediconi, Greta Pettinari, Francesco Pozzato, Fabio Ranzolin, Alessandro Sambini, Caterina Erica Shanta, Luca Spano, Sara Vighi, Serena Vittorini, Carlo Zanni, Pier Paolo Zimmermann.

La composizione delle Giurie del Premio ha potuto annoverare autorevoli critici e curatori: per la sezione “Arte emergente”, Lorenzo Balbi, Rossella Farinotti, Antonio Grulli, Stefano Raimondi; per la sezione “Fotografia contemporanea”, Daniele De Luigi, Francesca Lazzarini, Giangavino Pazzola e Valentina Tanni, con la partecipazione a entrambe di Carlo Sala, curatore del Premio.