I The Cool Couple vincono il premio ArteVisione 2019 di Careof e Sky

Sono i The Cool Couple ad aggiudicarsi il premio ArteVisione 2019, il bando promosso da Careof, organizzazione non profit che dal 1987 sostiene la ricerca artistica contemporanea, in collaborazione con Sky Arte. Ad assegnare il premio, la giuria composta da Chiara Agnello, ideatrice di ArteVisione e curatrice, Rebecca de Pas, programmatrice Visions du Réel Festival international de cinéma Nyon, e Dino Vannini, vicedirettore e responsabile comunicazione e marketing Sky Arte. I The Cool Couple hanno vinto grazie a The Cute and the Useful, «una proposta interessante sulla mercificazione del vivente come paradigma della società contemporanea», si legge nelle motivazioni. Il progetto presentato da The Cool potrà beneficiare di un premio di produzione e della circuitazione su Sky. È stato inoltre attribuito un premio di acquisizione a From Below Upwards di Matteo Primiterra «per l’attenta e al contempo poetica esplorazione della relazione fra identità e spazio di un luogo profondamente simbolico dell’Appennino abruzzese».

Rivolto ad artisti under 40 e dedicato a progetti inediti o in fase di ideazione, favorendo collaborazioni e coproduzioni, ArteVisione prevede una prima fase di selezione a seguito di una open call. Sono poi sette i finalisti che hanno la possibilità di partecipare al workshop di ArteVisione LAB, durante il quale i candidati presentano le proprie ricerche, confrontandosi con lo staff di Careof e con esperti del settore.

Il workshop ArteVisione LAB 2019 ha visto la partecipazione di Valentina Bonizzi, Nuno Escudeiro, Miriam Gili, Corinne Mazzoli, Matteo Primiterra, The Cool Couple, Natália Trejbalová, Fabrizio Vatieri, che hanno avito modo di entrare in dialogo con Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, visiting professor, rappresentanti del Padiglione Brasile alla 58ma Biennale di Venezia, Marco Alessi, produttore e fondatore Dugong Films, Martina Angelotti e Marta Bianchi, rispettivamente direttrice artistica e responsabile progetti di Careof, Eva Sangiorgi, direttrice artistica Viennale, Vienna.

Chi sono i The Cool Couple, vincitori del premio ArteVisione 2019

I The Cool Couple sono un duo con sede a Milano, fondato nel 2012 da Niccolò Benetton (1986) e Simone Santilli (1987). La loro ricerca si concentra principalmente sullo statuto dell’immagine e sulla disamina dei suoi modi critici e politicizzati di composizione, diffusione e manipolazione. Come nel caso di Approximation to the West, progetto in atto dal 2012 al 2016: «Ci chiedevamo come la fotografia potesse essere adoperata in un periodo in cui la democratizzazione dei mezzi di produzione e condivisione delle immagini stava radicalmente cambiando il modo in cui queste erano fruite», raccontavano in una nostra recente intervista.

Ma il loro percorso è ampio e articolato e spesso si esprime attraverso installazioni coinvolgenti e relazionali, come quando, nel 2018, al Monastero del Carmine di Bergamo, presentarono Karma Fails-Meditation is Visualization, sessioni di meditazione fisica e mentale a partecipazione pubblica, intrecciando le pratiche della performance con quelle del rilassamento e della lettura guidata. Oppure come per la “partita” di calcio virtuale tra movimenti artistici al MAMbo di Bologna: «Quando ciascuna formazione è composta di 20 giocatori che impersonano degli artisti reali nell’aspetto fisico e nelle loro caratteristiche di gioco, allora i visitatori sono messi in una posizione particolare, molto più simile a quella del pubblico dello stadio: non sono in difetto, ma hanno il pieno controllo dei loro idoli, sono parte integrante dell’opera e il loro coinvolgimento influisce nettamente sulle prestazioni e sulla qualità di un artista o un gruppo», ci spiegavano in un’altra intervista.

I The Cool Couple hanno esposto in diverse spazi espositivi e istituzionali, come il Museo del Novecento di Milano, il MACRO di Roma e la Galleria Umberto di Marino di Napoli. Nel 2014 hanno vinto il Premio Francesco Fabbri per le arti contemporanee, nel 2016 la borsa di studio di Nctm e l’arte, nel 2019 il Premio Johannesburg, promosso dall’Istituto Italiano di Cultura di Pretoria e dal MIBACT.