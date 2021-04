Premio Cultura + Impresa: i 22 migliori progetti del 2020

Da “5 minuti con Monet” al road show di Jaguart, dal restauro del tempio di Venere alle Vie dei Tesori, dalla Liguria alla Sicilia. Sono 22 i progetti selezionati nella shortlist dell’ottava edizione del Premio Cultura + Impresa 2020 – 2021, il riconoscimento promosso da una cordata composta, tra gli altri, da ALES, Federculture, Fondazione Italiana Accenture e Unioncamere Lombardia, dedicato alle iniziative culturali più innovative, sviluppato in dialogo con il settore delle imprese.

Un Premio Cultura + Impresa che, alla luce di quanto è successo nel 2020, tanto nel settore culturale che in quello imprenditoriale, si riveste di ulteriori significati ma anche di una potenzialità inedita. La short list racconta un contesto variegato in cui è possibile però trovare una linea generale: la svolta verso la digitalizzazione, una scelta dovuta chiaramente alla pandemia ma che ha dimostrato la sua validità anche a prescindere dall’emergenza, per approfondire contenuti e per raggiungere diversi pubblici. Questo cambiamento non ha riguardato solo la fruizione ma tutta la filiera della progettualità, portando a un ripensamento strutturale, per sfruttare le peculiarità del digitale e di internet, dall’interattività all’accessibilità.

Premio Cultura + Impresa 2020 – 2021: i 22 finalisti

134 le candidature pervenute, un record per questa ottava edizione del Premio Cultura + Impresa, e adesso i 31 giurati dovranno scegliere, tra i 22 finalisti, i vincitori delle varie sezioni: 11 i progetti in gara nella categoria “Sponsorizzazioni e Partnership Culturali”, 8 per le “Produzioni Culturali d’Impresa” e 3 per “Art Bonus”. Quest’anno, inoltre, sono state previste due menzioni speciali, una specifica per l’emergenza pandemica, “Resilienza 2020/Covid-19”, mentre l’altra, “Networking in Arts”, sarà attribuita a chi ha saputo gestire con particolare efficacia pool di partner privati. Confermate poi le menzioni “Corporate Cultural Responsibility”, “Under 35”, “Digital Innovation in Arts”.

Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i Premi d’Artista, mentre alle Menzioni Speciali saranno riservati premi formativi. I premiati saranno presentati durante una manifestazione, prevista nel mese di giugno 2021.

Ecco tutti i candidati della shortlist:

Sponsorizzazioni Culturali

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Gruppo Iren, Generali Italia, Tiziana Lazzari Cosmetics, con “5 MINUTI CON MONET”, Liguria;

Fondazione Teatro Regio di Parma, Tuo Museo, SARCE s .p.a., INSV Istituto nazionale di studi verdiani, con A LIFE IN MUSIC, Emilia Romagna;

Fondazione Brescia Musei, Comune di Brescia, Ubi Banca, A2a, Aib, Coldiretti Brescia, Fondazione Banca Del Monte Di Lombardia, Fondazione Comunità Bresciana, Fondazione Zani Hdemia Santagiulia, Laba, Università Cattolica S.C., Università Bs, Antares Vision Beretta Holding Camozzi Group, Comitato CULTURA + IMPRESA – Via Omboni, 6 – 20129 Milano – tel. 02.83.42.25.84 – mail: premio@culturapiuimpresa.it Clerici (Afis, Idras, Unicom), Feralpi Group, Gruppo Omr, Guber Banca, O.R.I., Martin Silmar, Group (Raffmetal, Fondital), A.B.P., Nocivelli, Asonext, Davide Pedersoli & C., Gruppo Ambrosi, Fonderie Ariotti, Gefran, Imbal Carton, Inblu, Olimpia Splendid, con “ALLEANZA PER LA CULTURA FONDAZIONE BRESCIA MUSEI”, Lombardia;

Le Vie dei Tesori Onlus, Unicredit, con FESTIVAL LE VIE DEI TESORI, Sicilia;

Pinacoteca Ambrosiana, Pinacoteca di Brera, Panettoni Giovanni Cova & C, con “GIOVANNI COVA & C. CELEBRA RAFFAELLO”, Lombardia;

Comune di San Benedetto del Tronto, Associazione Culturale Verticale d’Arte, Azienda Multi Servizi SpA, Xentek Produzioni Televisive, Panichi Srl, con “GIUSEPPE VENEZIANO VS RAFFAELLO SANZIO”, Marche;

Parco archeologico del Colosseo, Fendi SRL, con “IL RESTAURO DEL TEMPIO DI VENERE E ROMA”, Lazio;

Artissima Internazionale d’Arte Contemporanea di Torino, Jaguar Land Rover Italia Spa, con “JAGUART – THE ITALIAN TALENT ROAD SHOW”, Piemonte;

Associazione Culturale Donnafugata 2000, Confagricoltura, Confagricoltura Ragusa, Mipaaf, Accademia Teatro alla Scala, La mediterranea, Spazio Verde, Florguarino, Il giardino delle Meraviglie/Mediflor, Margherita Aprile/Vittoria Palme, con “NOTE DI NATURA. PIÙ OSSIGENO PER L’ARTE”, Sicilia;

MUMAC – Museo della macchina per caffè di Gruppo Cimbali, Associazione MuseoCity, con “PAUSA CAFFÈ MUSEOCITY”, Lombardia;

OTM Company srl, Intesa Sanpaolo, “THE COVID-19 VISUAL PROJECT. A TIME OF DISTANCE”, Piemonte.

Produzioni Culturali d’Impresa

Essity Italia – NUVENIA, con “CAMPAGNA VIVA LA VULVA”, Lombardia;

Fondazione Fila Museum, con “CREATIVI IN FILA”, Piemonte;

Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Giubilarte Srl, “L’ITALIA RIPARTE – IL MIO VIAGGIO IN TRENO”, Lazio;

JustMO, con “MOLISEART”, Molise;

E-Distribuzione, con “STREET ART”, Lazio;

Panini SPA, con “TOPOLINO E L’OPERAZIONE RAFFAELLO 500”, Emilia Romagna;

Banca Popolare Di Puglia E Basilicata, con “POPOLARTE”, Puglia;

Buzzi Unicem, con “PROGETTO ARTIBUS”, Piemonte.

Applicazione dell’Art Bonus

Fondazione Teatro di San Carlo, Aedifica/Brin69 srl, ALA spa, Caronte spa, Ferrarelle spa, SIAP srl, Philippe Foriel-Destezet, Getra Spa, TEMI spa, Isaia spa, Laminazione Sottile spa, Palazzo Caracciolo, Seda spa, con “CONCERTO D’IMPRESE”, Campania;

Musei Reali di Torino, Team di 10 giovani corsisti del Corso di Alta Formazione “Talenti per il Fundraising” organizzato da Fondazione CRT, Rotary Club Torino Palazzo Reale, Borsa Italiana, con “IL GRANDE ASSENTE”, Piemonte;

Comune Di Trento, Autostrada Del Brennero S.P.A, con “RESTAURO DELL’ARCO DEI TRE PORTONI”, Trentino-Alto Adige/Südtirol.