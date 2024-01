Premio Olivero, Alice Ronchi realizzerà quattro opere per le scuole di Saluzzo

È Alice Ronchi la vincitrice della 46ma edizione del Premio Matteo Olivero. Promosso dalla Fondazione Amleto Bertoni, dal Comune di Saluzzo e Esperienza srl, dedicato alla memoria dell’omonimo pittore divisionista vissuto tra ‘800 e ‘900, il Premio Matteo Olivero, dal 2018, con la Direzione Artistica di Stefano Raimondi, affida a un artista selezionato da una giuria la realizzazione di un’installazione permanente in uno spazio di Saluzzo. Per l’edizione 2024, la Giuria del Premio è composta da Arturo Demaria Consigliere Fondazione Amleto Bertoni, Valentina Gervasoni, curatrice della GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, Roberto Giordana, Direttore Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Tiziana Buccico, Fondazione Garuzzo per le Arti Visive Saluzzo.

Premio Olivero, arte contemporanea diffusa a Saluzzo

Quest’anno, in accordo con il Comune, i curatori hanno deciso di coinvolgere gli edifici delle quattro scuole primarie di Saluzzo. Dunque, saranno quattro le opere da realizzare da Alice Ronchi nell’ambito del Premio Olivero e verranno presentate il prossimo 24 maggio. Le installazioni di Ronchi si inseriranno in un percorso diffuso che comprende le installazioni permanenti di Patrick Tuttofuoco presso Il Quartiere (2023), di Marinella Senatore presso il Cinema Teatro Magda Olivero (2022), di Roberto Pugliese alla Casa della Musica (2021), del tedesco Veit Laurent Kurz (2020), del colombiano Santiago Reyes Villaveces negli spazi dell’ex Chiesa di Sant’Ignazio (2019) e del duo newyorkese Mark Barrow e Sarah Parke che ha creato la sua opera nella Cappella Cavassa (2018).

Alice Ronchi, la biografia

Nata nel 1989, a Ponte dell’Olio, Piacenza, Alice Ronchi ha conseguito un master presso il Sandberg Instituut di Amsterdam nel 2015 dopo una laurea nel 2012 presso la NABA di Milano, città dove attualmente vive e lavora. Con l’utilizzo di media diversi, che spaziano dalla scultura alla fotografia, dalla performance al video, Ronchi interroga la realtà attraverso uno sguardo attento e curioso, regalandoci la sua visione magica.

Ronchi collabora spesso con istituzioni, scuole e musei per la progettazione di laboratori per bambini. Attualmente insegna presso la NABA di Milano. Nel 2021 ha disegnato il trofeo di Formula 1 per il Gran Premio di Imola, commissionato da Pirelli in collaborazione con Pirelli HangarBicocca. Nel 2022 ha realizzato E’ Amore un’opera d’arte pubblica permanente per il borgo di Montemarcello nel comune di Ameglia (SP) in occasione del festival Una Boccata d’Arte, curato da Fondazione Elpis e Galleria Continua.

Il suo lavoro è stato esposto in gallerie e musei italiani e internazionali tra cui: La Triennale di Milano (2014, 2023); Galleria civica di Trento (2015); Palazzo Reale, Milano (2015); Fons Welters Gallery, Amsterdam (2015); Macro, Roma (2016); Stadgalerie, Kiel (2016); MamBo, Bologna (2018); MAXXI, Roma (2019), Fondazione Ica (2022), Palazzo Ducale, Genova e Museo Archeologico San Lorenzo, Cremona (2023).