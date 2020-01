Bologna by Untitled Association: a Palazzo Poggi e tre mostre al MAMbo

Untitled Association, anima del progetto Art to Date, propone un’edizione speciale della brochure dedicata a Bologna in occasione dell’Art Week e di Arte Fiera – la mappa la trovate anche su exibart.onpaper 107 –, curando un elenco di suggerimenti imperdibili che terranno impegnata la città sino alla prossima domenica, 26 gennaio.

Bologna Art to Date: tappa a Palazzo Poggi

Il primo highlight del giorno nella mappa di Bologna by Untitled Association si rifà a una mostra aperta qualche giorno fa ma la cui inaugurazione si terrà questa sera, nelle sale del Museo di Palazzo Poggi che, oltre a ospitare un’esibizione su Leonardo e un’altra sulle stampe di Osaka, rispettivamente fino a gennaio e marzo, presenterà in questa occasione “Un perenne stato del presente fossile”, la personale di Nicola Toffolini.

L’artista, performer e designer ha composto il proprio lavoro mediante una serie di opere-dispositivo dischiuse dall’apertura di quattro ante che svelano la pittura racchiusa al loro interno, alludendo così a un altrove inafferrabile, generato da pennellate e stratificazioni di colore in cui l’uomo diventa oramai superfluo.

Tutto il MAMbo, mostra dopo mostra

La mappa di Bologna by Untitled Association ci porta ora verso il MAMbo, prima nella Sala delle Ciminiere e successivamente negli spazi della collezione del museo.

Nel primo caso incontriamo la collettiva “AGAINandAGAINandAGAINand”, curata da Lorenzo Balbi e focalizzata sull’indagine della ripetizione (loop) nella società di oggi. Saranno Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Philipsz, Cally Spooner e Apichatpong Weerasethakul gli artisti incaricati a esibire un’analisi che si snoda su vari approcci, da quello sociologico a quelli filosofico e religioso, sino a giungere all’aspetto ecologico.

È Ossi, installazione di Claudia Losi, a popolare invece gli spazi della collezione MAMbo. L’artista italiana e dalla spiccata vocazione internazionale propone un intervento in collaborazione con il Museo Carlo Zauli sotto la curatela di Matteo Zauli che vedrà un gruppo di sculture a forma di costole di balena, richiamando in questo modo il mistero e l’aura mistica che il cetaceo porta con sé e, al tempo stesso, una riflessione profonda sul legame tra storia e natura e, per deduzione, tra natura e scultura.

Al primo piano del museo, viene infine presentato il disegno di riallestimento della prima sala della collezione permanente, il cui cuore è costituito da una delle opere più conosciute e ricercate tra quelle qui esposte: Funerali di Togliatti di Renato Guttuso. Il titolo della mostra è “Figurabilità. Pittura a Roma negli anni Sessanta” e, come facilmente è possibile intuire, essa sarà un’esposizione atta a documentare l’emergere di una giovane generazione di pittori nella Roma degli anni Sessanta, in dialogo con le ricerche artistiche e l’indagine politica di Guttuso. In mostra opere di Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Renato Guttuso, Sergio Lombardo, Renato Mambor, Titina Maselli, Mario Schifano, Cesare Tacchi e Giuseppe Uncini.

Museo di Palazzo Poggi, SMA – Sistema Museale di Ateneo

Via Zamboni, 33

sma.unibo.it

in collaboration with Museo Leonardiano di Vinci, Polo Museale Emilia Romagna

Leonardo, anatomia dei disegni

Curated by Pietro C. Marani

> 19.01.2020

in collaboration with the Centro Studi d’Arte Estremo-Orientale

Kemigata-e: il coloratissimo mondo delle stampe di Osaka

> 01.03.2020

promoted by Istituzione Bologna Musei | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna; in collaboration with SMA – Sistema Museale di Ateneo

Un perenne stato del presente fossile

Nicola Toffolini, curated by Lorenzo Balbi

19.01 > 23.02.2020

reception 22.01, H 17:30 > 20:30

MAMbo

Via Don Giovanni Minzoni, 14

+39 051 649 6611

mambo-bologna.org

Project Room

La Galleria de’ Foscherari 1962 – 2018

Pierpaolo Calzolari, Mario Ceroli, Luciano De Vita, Marcello Jori, Sophie Ko, Luigi Mainolfi, Piero Manai, Eva Marisaldi, Liliana Moro, Claudio Parmiggiani, Concetto Pozzati, Germano Sartelli, Mario Schifano, Vedovamazzei, Gilberto Zorio, curated by Vittorio Boarini

> 01.03.2020

Sala delle Ciminiere

AGAINandAGAINandaAGAINand

Ed Atkins, Luca Francesconi, Apostolos Georgiou, Ragnar Kjartansson, Susan Phillipsz, Cally Spooner, Apichatpong Weerasethakul, curated by Lorenzo Balbi with Sabrina Samorì

23.01 > 03.05.2020

in collaboration with Museo Carlo Zauli

Ossi

Claudia Losi, curated by Matteo Zauli

23.01 > permanent collection

Figurabilità. Pittura a Roma negli anni Sessanta

Franco Angeli, Tano Festa, Giosetta Fioroni, Renato Guttuso, Sergio Lombardo, Renato Mambor, Titina Maselli, Mario Schifano, Cesare Tacchi, Giuseppe Uncini

23.01 > permanent collection