RM Sotheby’s mette all’asta i cimeli di Michael Schumacher

Caschi, tute da corsa, foto d’epoca, guanti, modellini, visiere, stivali. Ci sono i cimeli di Michael Schumacher all’asta da RM Sotheby’s, la maison li mette in vendita a Monterey, in California, dal 16 al 6 settembre 2023. Online, a portata di click.

«RM Sotheby’s è orgogliosa di presentare Full Throttle – The Schumacher Collection», rivelano dalla casa d’aste, «raccolta da un collezionista giapponese, appassionato di Formula 1 e fan di Michael Schumacher. Una selezione curata di 150 manufatti di una carriera sfavillante, assemblati in un periodo di 30 anni con una dedizione e un impegno che riecheggiano quelli del suo soggetto».

Un esempio per tutti, certamente uno dei top lot dell’asta: il casco del 1994 Bell Benetton Formula 1 indossato da Schumacher in occasione del Campionato del Mondo di Formula 1 1994 – il suo primo anno da campione, dove ha ottenuto otto vittorie e sei pole position. La stima? Una cifra compresa tra $ 40.000 e $ 60.000. Non solo. C’è una tuta autografata del 2003, un casco del 1991 (stima: $ 20.000-30.000), un altro del 2002 (stima: $ 20.000-25.000), perfino una bottiglia di champagne Moet firmata da Ayrton Senna e Alain Prost (stima: $ 5000-10.000).

Per i veri appassionati, anche una sfilza di memorabilia davvero insoliti, inclusi un set di 5 borracce usate dal pilota tedesco (stima: $ 500-750) e una selezione di soft toys (stima: $ 100-150).

«Dal momento in cui Michael Schumacher allacciò per la prima volta gli scarponi da corsa e indossò il casco, il talentuoso pilota fu a dir poco un fenomeno, una forza della natura che avrebbe dominato le più alte sfere di questo settore», commentano ancora da RM Sotheby’s. «Full Throttle – The Schumacher Collection offre un’opportunità irripetibile di acquistare preziosi oggetti automobilistici della carriera di uno dei veri grandi dello sport, pietre miliari della vita di una leggenda che ha cambiato per sempre il volto del motorsport».