Depositi in mostra: i tesori nascosti del Colosseo si svelano al pubblico

Fino al 30 giugno 2023, il Parco archeologico del Colosseo presenta “Depositi in mostra”, un nuovo programma di visite guidate che, ogni venerdì, consentirà al pubblico di scoprire il prezioso patrimonio custodito nei depositi sulla via Nova, eccezionalmente aperti per l’occasione, con reperti che non erano esposti da oltre 30 anni. Tra le opere in visione, significativi manufatti, riferibili a diversi e fondamentali contesti del Foro Romano, che non sono rientrati nell’allestimento del nuovo Museo del Foro, inaugurato nel 2021. Tra di essi vasellame, monete, oggetti di decoro, tombe.

Attraverso un percorso espositivo che valorizza soprattutto i contesti scavati dall’archeologo e architetto Giacomo Boni, è stato effettuato un immagazzinamento di numerosi manufatti appartenenti alla collezione storica del vecchio Antiquario, risalente alla prima metà del Novecento. Affinché il patrimonio venisse valorizzato e reso fruibile, è stata avviata la riqualificazione e la sistemazione delle tabernae che si affacciano lungo il percorso della via Nova, appartenenti al complesso della Domus Tiberiana con un progetto allestitivo dei reperti.

«Abbiamo voluto lanciare questo programma – ha spiegato Alfonsina Russo, direttrice del Parco Archeologico del Colosseo – perché l’inestimabile ricchezza di beni culturali presenti nel Parco deve essere condivisa il più possibile. Non volevamo lasciare invisibili reperti di grande valore – prosegue la direttrice – e per questo abbiamo aperto al pubblico dei luoghi prima inaccessibili. I reperti sono stati censiti, geolocalizzati, digitalizzati e ora sono tornati nei luoghi di scavo, pronti per essere ammirati e studiati».

Per ciascun venerdì sono disponibili tre turni di visita – 15:30; 16:30; 17:30 – fino a esaurimento posti (otto posti per turno), per una durata di un’ora e mezza circa. L’accesso è libero previo acquisto di uno dei biglietti di ingresso al Parco archeologico del Colosseo e per i possessori della Membership Card. La prenotazione può essere effettuata qui.