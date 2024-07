I reperti del Museo Egizio di Torino vanno in mostra a Forte dei Marmi

24 preziosi reperti provenienti dal Museo Egizio di Torino saranno esposti, dall’1 agosto 2024 al 2 febbraio 2025, negli spazi del Fortino Leopoldo I, a Forte dei Marmi. La mostra Gli Egizi e i doni del Nilo nasce dal rapporto instaurato dalla Fondazione Villa Bertelli e dal Comune di Forte dei Marmi con il Museo. Settimo tra i siti culturali più visitati in Italia, seconda istituzione più grande al mondo dedicata alla civiltà nilotica, quest’anno il Museo torinese ha celebrato il suo bicentenario con un ricco programma di iniziative, di cui anche la mostra di Forte dei Marmi fa parte. Il giorno dell’inaugurazione, il primo agosto, alle 21:30, in piazza Garibaldi, è prevista anche una conferenza di Christian Greco, direttore del museo torinese, dal titolo Il Museo Egizio a duecento anni dalla sua nascita.

Una memoria distante ma presente

«La mostra intende sollecitare la curiosità, illustrando la complessità di quello che presentiamo», ha dichiarato Christian Greco. «Gli oggetti esposti ci parlano di cultura funeraria, non perché gli Egizi fossero ossessionati dalla morte. Noi conosciamo la loro cultura materiale principalmente per aver scavato in necropoli e questa è la nostra principale chiave di accesso alla cultura dell’antico Egitto. Il racconto che facciamo qui, grazie ad un approccio prosopografico, vuole invece presentare le persone, oltre l’oggetto. Sono quindi felicissimo che, oltre coloro che potranno visitare la mostra d’estate, la comunità si possa appropriare di questa esposizione e la possa utilizzare per capire come quella memoria materiale, che proviene da un luogo distante, in realtà predetermini chi siamo noi oggi e ci proietti in quest’ottica mediterranea, dove la civiltà nilotica ha avuto un ruolo fondamentale».

Forte dei Marmi: arrivano i reperti del Museo Egizio

Gli Egizi e i doni del Nilo propone un viaggio nel tempo negli spazi del Fortino di Forte dei Marmi, dall’Epoca Predinastica (3900 – 3300 a.C.) all’età greco-romana (332 a.C. – 395 d.C.), attraverso vasi, stele, maschere, amuleti e papiri: reperti di grande valore provenienti dai depositi del Museo Egizio. Che custodisce 40mila oggetti, di cui 12mila in esposizione, pertanto i prestiti per la mostra normalmente non sono visibili al pubblico e, in alcuni casi, non sono mai stati esposti prima.

Immagine guida dell’esposizione è una maschera funeraria di età romana (30 a.C. – 395 d.C.) proveniente da Assiut: una riproduzione idealizzata del volto del defunto, realizzata in cartonnage, un materiale simile alla cartapesta, e destinata alla protezione magica della mummia.

Tra i reperti in mostra, un tipico modellino di imbarcazione dei corredi funerari del Primo Periodo Intermedio (2118 – 1980 a.C.), in legno stuccato e dipinto, decorato con la coppia di occhi udjat a protezione dello scafo. Queste imbarcazioni in genere rappresentano il viaggio del defunto verso la città sacra di Abido. Dalla Galleria della Cultura materiale del Museo Egizio proviene invece il set completo di vasi canopi in alabastro di Ptahhotep, vissuto durante il Terzo Periodo Intermedio (1076 – 722 a.C.). I 4 vasi sono chiusi da coperchi che ritraggono i Figli di Horus, con teste zoomorfe, utilizzati per conservare separatamente gli organi del defunto.

Le nuove tecnologie per l’archeologia

Il percorso espositivo della mostra a Forte dei Marmi sarà, inoltre, arricchito da infografiche e installazioni multimediali, con approfondimenti storico-scientifici sui reperti e sui diversi periodi storici, e da due significative riproduzioni provenienti dal Museo Egizio – la statua monumentale di Ramesse II e il sarcofago di Butehamon – per offrire testimonianza di reperti inamovibili, ma di grande interesse storico e artistico.

All’esterno del Fortino, la riproduzione in vetroresina, in scala 2:1, della statua di Ramesse II inviterà i passanti ad accedere al museo. Il terzo piano del Fortino sarà, invece, riservato al sarcofago di Butehamon, per consentire ai visitatori di prendere idealmente parte allo studio scientifico del reperto, accedendo a contenuti multimediali. Riprodotto in scala 1:1 a partire dai rilievi condotti dal Politecnico di Milano e stampato in 3D, il sarcofago offre una concreta testimonianza di come i dati invisibili raccolti durante l’analisi di un reperto possano trovare una manifestazione materiale. Un sistema di mapping consentirà, infatti, di raccontare in modo dinamico come il manufatto fu concepito, costruito e successivamente restaurato.