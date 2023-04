In Inghilterra, un’antica villa romana scoperta sotto un supermercato

La cittadina di Olney, nel bel mezzo del Buckinghamshire, in Inghilterra, dovrà attendere ancora un po’, per avere il suo nuovo supermercato: la costruzione dell’edificio commerciale è stata infatti ritardata a causa della scoperta dei resti di un’antica villa di epoca romana. Dagli scavi è emerso anche un pavimento a mosaico ben conservato, con colori vivaci e intricati motivi decorativi. Non si tratta di un ritrovamento del tutto inaspettato. Durante i lavori di preparazione in vista della nuova filiale della catena di supermarket Aldi, un team di archeologi era già stato allertato dalla stessa impresa immobiliare, la Angle Property, a causa della vicinanza della strada, Warrington Road, a un altro sito romano.

«A causa della posizione del sito, ci aspettavamo di trovare resti romani notevoli ma la scoperta di questo fantastico mosaico ha superato di gran lunga le aspettative», ha dichiarato John Boothroyd, senior project manager di Oxford Archaeology. «Essere in grado di preservare resti di questa qualità e importanza è un risultato brillante». Nel report degli archeologi, il mosaico viene descritto come in buone condizioni di conservazione, composto da tessere in rosso, bianco e blu particolarmente ben conservate attorno ai bordi. L’esperto di mosaici David Neal ha ipotizzato che il progetto potrebbe essere opera del gruppo Durobrivan, una scuola di mosaicisti proveniente dalle East Midlands. Altre strutture in pietra, rinvenute a poca distanza dal mosaico, sono state ritenute cisterne utilizzate per la raccolta dell’acqua, il che indicherebbe la presenza di un vicino impianto termale. Si ritiene che l’antico complesso possa estendersi ulteriormente sotto le aree già edificate di Warrington Road ma il team non è stato in grado di indagare più a fondo.

Dopo aver consultato il Milton Keynes City Council e Historic England, un ente del governo britannico che si occupa di beni culturali, è stato deciso che l’opera sarà preservata in situ. La costruzione dell’Aldi andrà quindi avanti con uno speciale materiale protettivo posto sopra il mosaico per evitare ulteriori danni. I reperti verranno anche registrati e pubblicati, ha promesso Angle Property ma, a quanto pare, non rimarranno visibili.