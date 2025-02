Londra, la prima Basilica di epoca romana riemerge nel centro della City

A Londra, un team di archeologi e ricercatori del MOLA – Museum of London Archaeology ha ritrovato i resti della prima basilica della città, il “cuore pulsante” della vita civile della Londinium romana, sotto il seminterrato di un edificio destinato alla demolizione. Situata in corrispondenza del numero 85 di Gracechurch Street, una delle strade principali della City, la basilica risale a 2000 anni fa e rappresenta una delle scoperte archeologiche più importanti e significative, per ricostruire la storia dell’antico insediamento. «Questo edificio ci racconterà molto sulle origini di Londra, sul perché Londra è cresciuta e perché è stata scelta come capitale della Gran Bretagna», ha detto Sophie Jackson del MOLA alla BBC, definendo il ritrovamento come «Semplicemente incredibile».

Costruito intorno al 70-80 d.C., solo pochi decenni dopo che i Romani invasero e fondarono Londinium, il foro che ospitava la basilica era situato in un punto elevato della città, per mettere in evidenza il potere e l’autorità del governo. Estendendosi per le dimensioni di un campo da calcio, la basilica fungeva da sede per l’amministrazione, per la giustizia e per il commercio e gli affari, con un cortile che ospitava varie attività.

Ricerche precedenti avevano determinato una posizione approssimativa per l’antica struttura, sebbene gli archeologi non fossero sicuri di quanta parte dell’edificio fosse sopravvissuta. Finora, il team ha scavato sezioni di muro di pietra calcarea che formavano la base dell’edificio a due piani. «Si può vedere un’enorme porzione di muratura romana, ed è incredibile che sia sopravvissuta così bene. Siamo assolutamente entusiasti», ha continuato Jackson. I ricercatori hanno dissotterrato anche vari reperti tra cui una tegola impressa con il timbro di un funzionario.

Nonostante la sua importanza come centro per le attività sociali e commerciali, la basilica e il foro furono utilizzati solo per 20 anni. Successivamente furono demoliti e sostituiti da un foro circa cinque volte più grande dell’originale, che fu completato nel 120 dC.

A seguito della scoperta, Hertshten Properties, società proprietaria dell’edificio di uffici che insiste sul sito degli scavi, e lo studio di architettura Woods Bagot stanno rivedendo i loro piani per la nuova costruzione. In collaborazione con il London Museum, la nuova proposta intende incorporare i resti della basilica in uno spazio espositivo per offrire al pubblico uno sguardo sulla Londra romana. «I resti della Basilica saranno incorporata nella nuova struttura, per offrire un’esperienza fruitiva di livello mondiale: l’esposizione pubblica del primo Foro Romano di Londra», ha affermato Ron Hertshten, CEO di Hertshten Properties, in una dichiarazione.

Non è la prima volta che importanti testimonianze archeologiche emergono nel centro di Londra. Tra il 2022 e il 2023, un team di archeologi al lavoro nei dintorni dello Shard, l’iconico grattacielo di Renzo Piano, scoprì un grande mosaico di epoca romana ben conservato, che faceva parte di una domus di grande pregio.