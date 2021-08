Passeggiate serali nell’area archeologica dei Fori Imperiali

Fino al 26 settembre 2021 a Roma sarà possibile visitare i Fori Imperiali grazie a una suggestiva passeggiata serale con visita guidata. Il servizio sarà fruibile tutte le sere dalle 18.30 alle 21.50 (ultimo ingresso) acquistando il biglietto dei Fori Imperiali o, in alternativa, la MIC Card del Comune di Roma. L’offerta museale e l’organizzazione sono di Zètema Progetto Cultura in collaborazione con Civita Mostre e Musei per l’apertura di Palazzo Valentini. La visita, della durata complessiva di circa 1 ora e 30 minuti, con accesso dalla biglietteria dei Fori Imperiali in prossimità della Colonna Traiana, è itinerante e condotta da guide in lingua italiana.

Roma si riapre alla cultura, fortemente colpita dalla pandemia di Covid-19, a partire da attività ricreative all’aperto caratterizzate da collaborazioni e supporti espostivi digitali. La particolarità della visita guidata consiste infatti nella presenza dei video interattivi curati da Piero Angela e Paco Lanciano, studiati per interagire con il pubblico e accompagnarlo nel percorso.

L’inizio della visita è infatti sancito dal museo multimediale creato al di sotto di Palazzo Valentini, dove ad attendere i visitatori ci sarà un filmato inedito che mostra la ricostruzione virtuale in 3D della Colonna Traiana. Questo video di circa 13 minuti permetterà agli osservatori di scoprire da vicino i bassorilievi e la narrazione della campagna militare rappresentata dalle immagini sulla Colonna: la conquista della Dacia (attuale Romania) da parte dell’imperatore Traiano. Un racconto straordinario che si conclude con la morte del re Decebalo e il trionfo dell’imperatore. Dopo la visione del filmato, i visitatori proseguiranno con la visita guidata itinerante che conduce dal Foro di Traiano al Foro di Cesare, attraverso il passaggio sotto via dei Fori Imperiali.

Oltre a Traiano, sono altri due i protagonisti del racconto di Angela e Lanciano: Augusto e Giulio Cesare. Il Foro di Augusto e il Foro di Cesare sono stati trasformati in teatri dove, durante le notti estive romane, sarà possibile godersi un racconto multimediale sulla storia del luogo. Gli spettacoli serali avranno luogo dal 17 giugno al 7 novembre 2021.

Per il racconto del sito di Augusto, i due curatori hanno cercato di dare maggior risalto possibile alle rovine, alle pietre, enfatizzandone la storia grazie alla ricostruzione fedele dei luoghi e a effetti speciali di ogni tipo. Il racconto si sofferma anche sulla figura di Augusto, la cui gigantesca statua di quasi 12 metri dominava l’area accanto al tempio.

Il racconto Foro di Cesare parte invece dalla costruzione di Via dei Fori Imperiale, per poi seguire un percorso a ritroso che porta alle sue costruzione. Come nel caso del Foro di Augusto, anche in questo caso i curatori hanno deciso di soffermarsi anche sulla figura del costruttore: Giulio Cesare. Per realizzare questa grande opera, Cesare dovette espropriare e demolire un intero quartiere e fece costruire la nuova sede del Senato romano, la Curia. Un edificio che ancora esiste e che, attraverso una ricostruzione virtuale, è possibile rivedere come appariva all’epoca.