La torre specchiata di Frank Gehry per Arles

Ad Arles proseguono i lavori del Parc des Ateliers, il nuovo centro d’arte contemporanea promosso dalla Luma Foundation. Un progetto dal costo di 150 milioni di euro finanziato da Maja Hoffmann, collezionista, erede della fortuna del colosso farmaceutico Hoffmann-La Roche, fondatrice e presidente della fondazione.

Al centro del progetto c’è l’Arts Resource Centre, l’enorme torre specchiata firmata Frank Gehry che verrà inaugurata a Primavera.

L’edificio, che si sviluppa su un ex deposito ferroviario abbandonato dal 1986, è affiancato da cinque edifici post-industriali, ristrutturati dallo studio newyorkese di Annabelle Selldorf, e da un parco pubblico pensato dal paesaggista belga Bas Smets. Con cinquantasei metri di altezza per quindicimila metri quadrati di superficie, la LUMA Tower ospiterà strutture di ricerca, studi per gli artisti, workshop, sale di presentazione, un archivio e la caffetteria, diventando un nuovo elemento distintivo dello skyline di Arles, insieme alle numerose torri e alle cime frastagliate delle Alpilles.

La catena montuosa che sorge dalla valle del Rodano a nord-est di Arles, dipinta da Van Gogh nel 1888, ha giocato un ruolo chiave nello sviluppo e nella progettazione dell’edificio. Sopra un atrio di vetro circolare (un richiamo all’anfiteatro romano della città), undicimila placche di alluminio rivestono il nucleo di cemento e acciaio della struttura, riflettendo la luce e facendo si che l’edificio cambi aspetto nel corso della giornata.