A Tarvisio, il nuovo ponte sospeso progettato da studio Beltrame

Lo studio di architettura Beltrame ha progettato a Tarvisio, comune di 4036 abitanti in Friuli-Venezia Giulia, un “ponte di ghiaccio”. Si tratta di una struttura circolare sospesa che funge da collegamento tra gli impianti sciistici e il paese, ma che cambia uso durante le diverse stagioni. In inverno viene utilizzata come pista di pattinaggio sul ghiaccio, mentre in estate ospita attività di gruppo ed eventi.

Sebbene possa cambiare la sua funzione, il concetto principale alla base del progetto è che la piattaforma sia un punto di ritrovo, un luogo dove le persone possano riunirsi godendosi panorami mozzafiato.

L’idea è nata proprio dalla posizione geografica unica di Tarvisio, che è un punto di congiunzione tra i confini di Italia, Austria e Slovenia. Rivestito in acciaio opaco e blu, il ponte ricorda proprio i colori della bandiera dell’Unione europea.