Due curatori per la Biennale di Architettura 2027: nominati Wang Shu e Lu Wenyu

A pochi giorni dalla chiusura della 19. Biennale Architettura, curata da Carlo Ratti, La Biennale di Venezia ha reso noto il nome della direzione della prossima edizione, la ventesima, che avrà luogo da sabato 8 maggio a domenica 21 novembre 2027. Lasciato da parte il modello del curatore unico, questa volta la direzione della Biennale sarà presa in tandem: a curarla saranno Wang Shu e Lu Wenyu, architetti, docenti e fondatori di Amateur Architecture Studio. Non è la prima volta per loro a Venezia: hanno infatti già partecipato al Padiglione Cina alla Biennale Architettura 2006, e sono stati invitati a partecipare alla Biennale Architettura 2010 da Kazuyo Sejima (dove hanno ricevuto la Menzione Speciale con il progetto “Decay of a Dome”) e alla Biennale Architettura del 2016 da Alejandro Aravena.

«Siamo molto onorati di essere stati nominati Direttori Artistici del Settore Architettura e Curatori della 20. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2027, su invito del Presidente Pietrangelo Buttafuoco», hanno commentato. «Ringraziamo il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia per la fiducia riposta in noi. Faremo del nostro meglio per affrontare questa grande sfida. Oggi i rapidi e molteplici cambiamenti nell’architettura appaiono soprattutto come un fenomeno di superficie, frutto di un’eccessiva concettualizzazione o di una marcata commercializzazione. L’esuberanza delle sperimentazioni concettuali risulta spesso distante dalla realtà, mentre la spinta commerciale tende a generare esiti effimeri e puramente popolari. Questo fenomeno, che muta velocemente per poter sopravvivere rompendo il legame con i luoghi reali, rischia di condurre alla morte stessa dell’architettura, riducendola a una sorta di illusoria proiezione del futuro. In un contesto segnato da crisi concrete e urgenti, adottare un approccio semplice e autentico assume dunque un valore particolare. Il nostro impegno sarà quello di esprimere con la massima sincerità questo valore e questa ricerca, contribuendo a una realtà — e a un futuro — migliori. Ancora una volta desideriamo esprimere il nostro sentito ringraziamento al Presidente Pietrangelo Buttafuoco e alla Biennale di Venezia tutta».