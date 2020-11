Una mostra virtuale di poster, per ricordare le opere di Frank Lloyd Wright

È stata inaugurata da Spoke Art Gallery il 24 ottobre, in diretta streaming, la mostra digitale dedicata all’archietetto americano Frank Lloyd Wright. Spoke Art Gallery e la Frank Lloyd Wright Foundation hanno di nuovo unito le forze ma questa volta in digitale: gli illustratori hanno lavorato a queste stampe vintage per riportare sulla carta le opere più belle dell’architetto.

La mostra

Le prime mostre dedicate a Wright si erano tenute nel 2019, alla Hashimoto Contemporary a New York e in altri due luoghi molto cari all’archietetto: Taliesin e Taliesin West. Proprio in questa mostra, “Frank Lloyd Wright: Timeless”, si presenta un corpus di opere realizzate da oltre 12 artisti. I pezzi vogliono infatti riportare il modello dei poster di viaggio stile anni ’30 della WPA – Works Progress Administration. I poster riportano sulla carta le interpretazioni artistiche delle costruzioni più affascinanti progettate da Frank Lloyd Wright.

Gli artisti che hanno preso parte a questo progetto provengono in gran parte dagli Stati Uniti, come Alison King, Jon Arvizu e Aaron Stouffer. Mentre sul piano internazionale vediamo Max Dalton dall’Argentina, François Schuiten dal Belgio, George Townley dal Regno Unito e tanti altri.

La Spoke Art Gallery per la Frank Lloyd Wright Foundation

La galleria è particolarmente famosa per i pop-up shows organizzati a New York, San Francisco e tante altre città americane. Queste mostre itineranti, infatti, comprendono opere ispirate alla pop-culture e una selezione curata di arte contemporanea, insieme a sculture e illustrazioni provenienti da varie collezioni di artisti che hanno fatto la storia.

I proventi di questa mostra verranno in parte devoluti alla Frank Lloyd Wright Foundation, fondazione che ha come obbiettivo quello di preservare i temi legati alla ricerca architettonica del grande maestro (della School of Architecture di Taliesin e delle varie questioni legate alla sua sopravvivenza, ne scrivevamo qui).