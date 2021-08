Gli Auburn Apartments di Hawthorn

Auburn Apartments, il conglomerato di appartementi progettati dalla Spinter Society Architecture si trova a Hawthorn, in Australia.

Il progetto rivela un’attenzione nei dettagli in grado di rendere questi spazi diversi da molti altri appartamenti australiani.

Da una parte la natura, dall’altra la lucentezza dei materiali che si trovano in questo complesso rendono l’atmosfera particolarmente affascinante.

Auburn Apartments

Già nel nome ritroviamo la volontà di creare un’atmosfera quasi ramata, auburn appunto.

L’utilizzo attento di metalli come il bronzo cattura il calore e la luce di queste costruzioni. Questo elemento crea una continuità che, ancora una volta, differenzia questi appartementi da molte altre costruzioni mainstream.

Ogni appartamento si differenzia dall’altro grazie alle particolarità estremamente personalizzate di ogni spazio. Infatti, se all’esterno troviamo una continuità costante incentivata dall’aspetto della facciata, delle finestre e dei balconi – all’interno si ritrovano spazi quasi antitetici che hanno un carattere a sé stante. La personalizzazione degli interni è infatti un altro aspetto degli Auburn Apartments.

La pietra dura

La Spinter Society Architecture ha dato spazio anche alla pietra dura presente sia all’esterno che all’interno. Alta nove metri, è uno degli elementi che rende queste costruzioni più interessanti.

Il progetto si sposa magnificamente con la natura che lo circonda, il bronzo mette in risalto l’aspetto autunnale degli alberi tipici della città di Hawthorn e, ancora una volta, la pietra dura risalta la componente granitica nella visione degli architetti.