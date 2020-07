Il 1200 Bay Street sarà il grattacielo più alto del Canada

Non sarà alto quanto il 432 Park Avenue, l’edificio residenziale più alto del globo occidentale, ma anche il 1200 Bay Street avrà il suo primato, quello di essere il grattacielo più alto del Canada. Per ora lo studio di architettura svizzero Herzog & de Meuron ha mostrato solo i disegni del progetto dell’ imponente grattacielo.

Altezza da record

Il 1200 Bay Street sarà costruito all’angolo nord-ovest di Bay Street e Bloor Street nell’area di Yorkville a Toronto. La nuova costruzione prenderà il posto di un vecchio edificio commerciale realizzato negli anni Sessanta. Con i suoi 324 metri di altezza, il 1200 Bay Street si appresta ad ottenere il record di grattacielo più alto del Canada, togliendo il titolo al grattacielo One alto 306 metri, già in costruzione a Bloor Street. L’altezza di 1200 Bay Street sarà accentuata dal rapporto di costruzione 3:1, che indica una lunghezza 3 volte superiore rispetto alla larghezza. Dai disegni, infatti, il grattacielo si presenta stretto ed alto.

Un grattacielo, tante funzionalità

Le società di gestione olandesi Kroonenberg Groep e ProWinko hanno ingaggiato Herzog & de Meuron e lo studio canadese Quadrangle, per progettare il grattacielo che sarà utilizzato per diverse attività. I vari piani, infatti, si possono suddividere in tre aree, ognuna della quali pensata con una determinata finalità. I primi 16 piani del 1200 di Bay Street comprenderanno funzioni di vendita al dettaglio, uffici e un livello destinato ai servizi privati. Ai piani superiori si troveranno le abitazioni residenziali, che si svilupperanno su 64 piani ed includeranno 332 appartamenti di diversa grandezza. Negli ultimi tre piani superiori ci saranno un ristorante, un salone di bellezza, e un una hall a tripla altezza.

Fondata nel 1978 a Basilea, Herzog & de Meuron ha anche progettato un hotel pubblico a New York, una cappella bianca in Svizzera, il centro d’arte Tai Kwun di Hong Kong e il grattacielo Jade Signature a Miami. Il 1200 Bay Street proposto potrebbe segnare il suo primo progetto a Toronto.