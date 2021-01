Il Neverland Ranch di Michael Jackson è stato finalmente venduto

Rimasto invenduto dal 2015, stava per diventare una leggenda nera del mercato immobiliare ma, alla fine, il Neverland Ranch di Michael Jackson ha trovato un nuovo proprietario. Ad acquistare la mega proprietà è stato l’imprenditore Ron Burkle, ex socio della star, che ha sborsato 22 milioni di dollari, una cifra decisamente più bassa rispetto ai 100 milioni iniziali. Per Burkle, che ha costruito il suo impero comprando e vendendo catene di negozi di alimentari, si tratta insomma di un vero affare. Ma oltre ai supermercati, Burkle ha gusto anche per l’architettura: tra le sue proprietà, la casa astronave di Bob Hope a Palm Springs e la Mayan-Revival Ennis House di Frank Lloyd Wright a Los Angeles.

Dopo la morte di Jackson, nel 2009, dal ranch sono state rimosse tutte le aggiunte stravaganti volute dal cantante per riscattare la sua infanzia non semplice e perduta per sempre, ricreando un personale universo fantastico – e un po’ inquietante – tra giostre, trenini elettrici e animali da zoo. Cancellato anche il nome: non più Neverland Ranch ma un sobrio Sycamore Valley Ranch, che d’altra parte era quello originale.

Situato ai margini di una foresta nazionale, Jackson vide per la prima volta il ranch nel 1983, in occasione di una visita a Paul McCartney, che si trovava lì per le riprese di un video. Nel 1988, Jackson acquistò il ranch dal costruttore di terreni William Bone che, a sua volta, l’aveva comprato nel 1981, per trasferirsi con la sua famiglia.

Oggi, gli edifici presenti nei 2700 acri della tenuta sono costituiti da una residenza principale di 4mila metri quadrati, una guest house con quattro camere da letto, una guest house con due camere da letto, diversi fienili, strutture per animali e un capanno di manutenzione. La residenza, progettata in stile francese normanno, dispone di ampie stanze che includono soggiorno e sala da pranzo, camini multipli e cucina adatta anche per grandi ricevimenti.

Ci sono sei camere da letto, una delle quali è disposta su due piani con camino nel soggiorno, due grandi bagni e cabine armadio in cedro. Uno degli armadi contiene una stanza nascosta. I terreni contengono una piscina, un’ampia area barbecue coperta, un campo da basket, un campo da tennis e un cinema da 50 posti con balconata e palco. Il lago di quattro acri ha anche una fontana.