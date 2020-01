La storica School of Taliesin di Frank Lloyd Wright chiude i battenti

La storica scuola di architettura di Taliesin, fondata dal grande Frank Lloyd Wright quasi 90 anni fa, chiuderà definitivamente a giugno, al termine del semestre primaverile. Ad annunciare la «decisione straziante» è stato il Consiglio di Amministrazione di Taliesin, in una nota diramata martedì nella quale si precisa che la chiusura è dovuta all’impossibilità di raggiungere un accordo di gestione con la Frank Lloyd Wright Foundation. Per il momento non sono stati resi noti i dettagli riguardanti i negoziati tra la scuola e la fondazione.

Wright aprì la School of Architecture di Taliesin nel 1932 e nella sua storia ha formato oltre 1200 architetti, molti dei quali ebbero l’opportunità di vivere e lavorare al fianco di Wright, promuovendo le idee dell’architettura organica. Due gli spazi della Scuola, diventati iconici, progettati da Wright, divisi tra Taliesin West, a Scottsdale, in Arizona, e Taliesin East, a Spring Green, nel Wisconsin. Quest’ultimo edificio è stato recentemente aggiunto nella lista del Patrimonio mondiale dell’Unesco, insieme ad altri sette edifici di Wright.

«Questa è una giornata triste per la nostra scuola, per i nostri studenti, per il personale e per tutta la comunità dell’architettura», ha affermato Dan Schweiker, presidente del consiglio di amministrazione. «La nostra scuola innovativa e la sua missione erano parte integrante della visione di Frank Lloyd Wright di collegare l’architettura al mondo della natura. Abbiamo fatto di tutto per rimanere aperti ma a causa di altre forze non è stato possibile». Una nota è stata diramata anche dalla Fondazione, nella quale si cita un accordo che avrebbe consentito agli studenti del secondo e terzo anno di completare la propria formazione ma che non è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Taliesin, ha dichiarato Stuart Graff, presidente e CEO della Fondazione, scaricando così la responsabilità.

La Frank Lloyd Wright Foundation ha sede a Scottsdale e ha il compito di preservare gli edifici di Taliesin West ed East e di stilare un programma educativo ispirato ai principi dell’architettura organica. Ma è una entità separata dal consiglio di amministrazione della Scuola. Nella dichiarazione della Fondazione, si specifica che la decisione di chiudere la Scuola è stata presa perché «non era stato pianificato un modello di business sostenibile che avrebbe permesso di mantenere il livello del suo programma

E gli studenti? Attualmente, la Scuola è frequentata da 30 architetti, che verranno trasferiti nel vicino Herberger Institute for Design and the Arts dell’Arizona State University. In ogni caso, la Frank Lloyd Wright Foundation sembra non aver accantonato definitivamente le attività formative e didattiche e promette che i campus di Taliesin rimarranno «luoghi vitali per lo sviluppo dell’architettura organica anche in futuro».