La Torre di Pisa pende sempre di meno ma non si vede

Il 9 agosto 2023, la Torre di Pisa festeggerà 850 anni. Grazie alla sottoescavazione del 1999, con la quale sono state tolte piccole quantità di terreno al di sotto del basamento, oggi la torre è “in buona salute”. Pende 43 centimetri in meno, quindi è più dritta e sicura. Considerando che il monumento simbolo della città ha più volte rischiato il crollo, non si tratta di un traguardo scontato.

Dopo che un progetto di stabilizzazione, iniziato nel 1990, ha ridotto la pericolosa inclinazione di ben 38 centimetri, il monumento si è raddrizzato di altri 4 centimetri dal 2001. Tuttavia, i risultati del controllo annuale, disponibili dal 30 novembre, hanno rivelato un’oscillazione continua, anche se minima, ogni anno.

Perché la torre pende? Una base fragile causò la prima, famigerata inclinazione: infatti, durante la costruzione delle fondamenta non si riuscì a tenere conto del terreno irregolare e soffice. La base, più morbida sul lato meridionale, determinava l’omonima pendenza, quindi i costruttori cercarono di compensarla durante la costruzione degli otto piani verso l’alto. Quando il monumento fu completato, nel 1350, la sua inclinazione misurava solo la metà di quella attuale. Tuttavia lo stesso difetto ha anche salvato la Torre più volte: il terreno soffice ha aiutato ad assorbire gli shock di quattro grandi terremoti che hanno colpito l’area da quando è iniziata la sua costruzione, nel 1174. Gli interventi