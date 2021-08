La villa del Padrino è in vendita all’asta: un’offerta da non rifiutare

Una delle dimore storiche più sfarzose della California, nido d’amore di Jack e Jackie Kennedy, grande protagonista in film come Il padrino e Bodyguard – Guardia del corpo, è finalmente in vendita. L’unico dubbio è il prezzo finale. Stimata nel 2020 a 125 milioni di dollari, il suo valore è crollato e, adesso, l’asta parte da 47 milioni.

La villa è sempre stata legata a doppio filo al cinema: fu infatti costruita per volere di quel William Randolph Hearst, magnate dei giornali e deputato democratico, che ispirò il personaggio di Charles Foster Kane in Citizen Kane – Quarto potere, il famoso film di Orson Welles. Nel 1917 Hearst, all’epoca 53enne, si sposò con l’attrice Marion Davies, 19enne, e dopo aver vissuto per qualche tempo a Hearst Castle, in California, si trasferirono in una villa più piccola, a Beverly Hills, dove abitarono fino alla morte di Hearst. Conosciuta come The Beverly House, la dimora è stata spesso utilizzata come set: memorabile la scena della “testa di cavallo”, nel film Il Padrino, di Francis Ford Coppola, compare anche nel video musicale di Black is King, di Beyoncé.

La casa era anche il luogo in cui Jack e Jackie Kennedy soggiornarono durante parte della loro luna di miele del 1953. La signora Kennedy era così entusiasta della tenuta, da scrivere una lettera di quattro pagine sul suo soggiorno, incorniciata insieme alle fotografie attualmente in mostra nella casa. La villa fu poi utilizzata dal senatore Kennedy come quartier generale della West Coast per la sua campagna presidenziale del 1960.

Dietro i cancelli di ferro, invisibile dalla strada, si erge l’imponente villa di poco meno di 3mila metri quadrati. Nel soggiorno, che può essere usato anche come sala per le proiezioni, i soffitti ad arco sono dipinti a mano. C’è una magnifica biblioteca a due livelli, con pannelli in legno intagliati a mano. La cornice del camino della sala da biliardo proviene da Hearst Castle e il biliardo stesso è storico: risale al 1868 ed è uno dei tre simili ancora esistenti. Al piano inferiore si trova una discoteca Art Déco, modellata sull’ex club di Beverly Hills di Hugh Hefner, il Touch, con i vetri e le porte originali.

All’esterno della Hearst Estate, una piscina olimpionica, circondata da prati e pergolati con colonne e fontane e alimentata da altre due piscine. L’area all’aperto può ospitare circa 1000 persone. Nascosto nel paesaggio si trova anche un campo da tennis. Nel parco si trovano anche due appartamenti per il personale e per gli ospiti e una portineria a due piani con cinque camere.

Negli ultimi 40 anni è la Hearst Estate è stata di proprietà del finanziere e avvocato Leonard M. Ross, finito in bancarotta nel 2010. Nell’agosto del 2020, la dimora è stata quotata a 125 milioni di dollari, quindi, nell’aprile 2021 il prezzo è sceso a 89,75 milioni, per arrivare a giugno a 69,95 milioni di dollari. Durante l’estate sono arrivate diverse offerte, esaminate dal tribunale fallimentare, che ha accettato un prezzo di base di 47 milioni di dollari ma sarà aperta una breve asta nel tentativo di ottenere un prezzo più alto. Indipendentemente da ciò che accadrà prima che il martelletto risuoni più volte, il signor Ross dovrà salutare la sua splendida dimora, che accoglierà nuovi proprietari e nuovi ospiti.