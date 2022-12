Biennale Architettura 2023: annunciato il tema del Padiglione Italia

Un progetto multidisciplinare, scandito in due momenti di ricerca e di restituzione, per riportare uno spaccato – il più ampio possibile – della cultura architettonica contemporanea. Al di là della costruzione di manufatti e mettendo in evidenza la dimensione relazionale, laboratoriale, collaborativa, dei processi di progettazione. “SPAZIALE: Ognuno appartiene a tutti gli altri” è il titolo del Padiglione Italia alla 18ma Mostra Internazionale di Architettura – La Biennale di Venezia. Promosso dalla DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e curato dal collettivo Fosbury Architecture, formato da Giacomo Ardesio, Alessandro Bonizzoni, Nicola Campri, Veronica Caprino, Claudia Mainardi, il progetto precederà dunque l’apertura della manifestazione in Laguna con una fase preparatoria diffusa in tutta Italia e propedeutica alla presentazione e alla restituzione negli spazi delle Tese delle Vergini all’Arsenale.

“Spaziale presenta” è la prima fase, che si svolgerà da gennaio ad aprile 2023, nel periodo che precede l’apertura della Biennale Architettura 2023. In programma, dunque, l’attivazione di nove interventi site-specific in altrettanti luoghi selezionati in tutto il territorio italiano. Da gennaio 2023, un sito web e un account Instagram, appositamente realizzati, racconteranno il work in progress di “Spaziale presenta”. Quindi, all’interno del Padiglione Italia, dal 20 maggio al 26 novembre 2023, “SPAZIALE: Ognuno appartiene a tutti gli altri”, sintesi formale e teorica dei processi innescati nei mesi precedenti, restituendo una diversa e originale immagine dell’architettura italiana nel contesto internazionale.

«Il Padiglione Italia – ha sottolineato Fosbury Architecture – rappresenta l’occasione per promuovere azioni pioniere relative a un orizzonte temporale che vada oltre la durata della Biennale Architettura 2023. In questo processo, tanto complesso quanto lirico, ci proponiamo come mediatori tra diverse costellazioni di agenti, locali e non, attori di un progetto collettivo».

Il progetto del Padiglione Italia alla Biennale Architettura 2023 e tutti i dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa dedicata, prevista tra febbraio e marzo 2023.