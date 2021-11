utilizzando il metodo di posizionare i pali in fori tagliati con precisione invece di utilizzare bulloni e viti e metodi di legatura utilizzando legature per creare nodi autobloccanti. La struttura a “impalcatura in legno” della slitta comprende una serie di pannelli in massello di abete Douglas, ognuno con la storia di un individuo sul tema della casa e dei significati e delle associazioni che crea per i visitatori.