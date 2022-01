TWM Factory, Associazione Culturale ed Impresa Creativa con sede a Roma composta da professionisti under 30, ha lanciato il progetto Roma Cerca Spazi Culturali, una call per la prima grande mappatura dal basso dei nuovi centri culturali e creativi romani.

Per partecipare basta compilare questo form.

La call è rivolta agli spazi che rispondono alle sfide della contemporaneità attraverso linguaggi innovativi e pratiche dell’Industria Creativo-Culturale, che collaborano attivamente con altre realtà e condividono i valori della sostenibilità e della rigenerazione urbana.

Crediamo che Roma sia un ribollire di realtà creative e dinamiche, in attesa di sprigionare il loro potenziale. Per questo siamo alla ricerca di spazi attivi in ambito culturale, artistico e sociale da mettere in comunicazione tra loro.

L’obiettivo della ricerca è quello di connettere realtà attive attive in ambito artistico, culturale e sociale all’interno di un network unificato in cui far circolare esperienze ad impatto positivo per il territorio.

Analizzando il fenomeno con dati il più fedeli e precisi possibile, TWM Factory presenterà un progetto di ricerca alle amministrazioni. Inoltre i risultati, andranno a confluire nella seconda edizione di Riscatti di città, mostra che inaugurerà ad aprile 2022 a Palazzo Merulana.

Per partecipare, basta compilare il form sul sito di TWM Factory

LINK: https://forms.gle/LB6jkEpiPnrg18vP8