Un progetto da 27 milioni di Euro per riqualificare la Tate Liverpool

Tra i grandi musei europei d’arte contemporanea in fase di restyling non c’è solo il Centre Pompidou di Parigi. Dall’altra parte del Canale della Manica, la Tate Liverpool ha lanciato un bando internazionale per un ambizioso progetto da 25 milioni di sterline, corrispondenti a circa 27 milioni di euro, per la riqualificazione della sua storica galleria espositiva, progettata dal grande architetto James Stirling al Royal Albert Dock. Con l’obiettivo di connettersi al meglio con la città e alla sua comunità, il concorso riguarderà anche gli uffici e gli spazi pubblici dell’istituzione satellite di quella londinese, aperta circa 30 anni fa, in un ex magazzino del XIX Secolo.

In particolare, il progetto dovrà dotare la Tate Liverpool di uno spazio espositivo flessibile e invitante, «In grado di ospitare persone, arte e idee in egual misura», si legge nel bando. «I lavori trasformeranno l’accoglienza e l’usabilità dell’edificio, aumentando la visibilità della galleria sul lungomare e all’interno dell’Albert Dock, facilitando la transizione tra gli ambienti sociali e quelli della galleria e offrendo percorsi più coinvolgenti attraverso l’edificio».

La Tate Liverpool è stata aperta nel 1988 all’interno dell’ex complesso portuale della città. Il progetto di riconversione fu realizzato da James Stirling, tra i più importanti e influenti architetti della seconda metà del XX secolo, vincitore del Pritzker Prize nel 1981 e scomparso nel 1992. Insomma, una eredità importante, che dovrà essere raccolta dal nuovo progetto. Già nel 2007, Arca Architects, studio con sede a Manchester, creò un nuovo foyer per il museo, mentre la caffetteria è stata rinnovata dallo studio locale Architectural Emporium e dall’artista Peter Blake nel 2015.

D’altra parte, il bando della Tate Liverpool si inserisce nel solco di una serie di progetti che stanno aggiornando l’aspetto della città patria dei Beatles. Nel settembre dello scorso anno, a seguito di un concorso di alto profilo, un team composto da Asif Khan Architects e David Adjaye ha vinto la commissione, promossa da National Museums Liverpool, per la riqualificazione del Canning Dock, il molo nell’area portuale meridionale, accanto alla Tate Liverpool.

Tate Liverpool e National Museums Liverpool hanno ricevuto ciascuno 10 milioni di sterline dalle casse dello Stato, a ottobre 2021, per far avanzare i rispettivi progetti di rigenerazione. In quell’ambito, furono assegnati dal governo anche altri 2 milioni di sterline per una «Nuova attrazione dei Beatles» sul waterfront, sebbene i dettagli esatti di questo nuovo complesso dedicato alla band siano ancora da confermare.