La Firenze delle donne dentro il quadro di Piero di Cosimo

La pittura del Quattrocento rappresenta uno dei più straordinari tentativi di trasformare l’arte in racconto della realtà. Non si limita a raffigurare, ma ne osserva, registra, restituisce la vita. È proprio da questa capacità narrativa della pittura che prende forma La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne del Rinascimento fiorentino, l’ultima esposizione organizzata da VIVE-Vittoriano e Palazzo Venezia. Curata da Edith Gabrielli nella sede di Palazzo Venezia, la mostra si avvale della consulenza storica di Fernanda Alfieri, Serena Galasso e Isabella Lazzarini. Dedicato alla Maddalena di Piero di Cosimo, l’itinerario utilizza un solo dipinto come porta d’accesso a un intero universo culturale e ruota attorno a una preziosa tavola realizzata nei primi anni Novanta del Quattrocento, oggi appartenente alle collezioni di Gallerie Nazionali d’Arte Antica.

Piero di Cosimo sceglie di rappresentare Maria Maddalena come una giovane donna fiorentina del proprio tempo, che indossa abiti contemporanei, porta perle, legge un libro devozionale; accanto a lei, compaiono una lettera e il tradizionale vaso degli unguenti. Il passato da peccatrice non è celato, ma manifesto nella morbida e dorata chioma. È nei dettagli, apparentemente quotidiani, che il dipinto rivela la dimensione domestica, come un vero spazio politico e sociale.

La mostra segue tre linee narrative strettamente intrecciate. La prima approfondisce l’opera stessa, analizzandone iconografia, stile e collocazione nel percorso artistico di Piero di Cosimo. La seconda conduce dentro la vita delle donne fiorentine del Rinascimento: dalla nascita all’educazione, dal matrimonio alla maternità, dalla gestione della casa alla devozione religiosa, fino alla cura del corpo e dell’apparenza. La terza linea mette invece al centro le arti decorative, mostrando come tessuti, gioielli, libri, ceramiche e arredi facessero parte dello stesso raffinato sistema culturale che produceva dipinti e sculture.

In una Firenze della fine del Quattrocento, governata da Lorenzo de’ Medici, la città prospera, ma vede una società che riservava agli uomini proprietà, professioni e incarichi pubblici. La nascita di un figlio maschio era considerata preferibile. Le donne venivano educate soprattutto alla vita domestica, imparavano a gestire la casa, amministrare il corredo, controllare la servitù e custodire l’equilibrio familiare, o venivano mandate in conventi e lì dimenticate.

La religiosità femminile si esprimeva tanto nello spazio privato, quanto nella partecipazione pubblica alla vita spirituale della città. Libri di preghiera, immagini sacre e piccoli crocifissi accompagnavano la quotidianità domestica. La fede si traduceva anche in donazioni, elemosine e committenze artistiche destinate alle chiese cittadine. Alle donne spettava la supervisione di molti aspetti essenziali dell’economia domestica, soprattutto nei periodi di assenza o dopo la morte del marito. Anche se ostacolate e per nulla incoraggiate, alcune riuscivano ad acquisire forme di alfabetizzazione e competenze amministrative, come testimoniano figure quali Lucrezia Tornabuoni e Ginevra Brancacci, capaci di utilizzare la scrittura non solo come pratica privata, ma anche come strumento di gestione concreta della vita quotidiana.

In mostra, interessanti quaderni dalla fitta scrittura in cui venivano annotate principalmente le spese da monitorare per un buon bilancio. Nella narrazione dell’esposizione, grande importanza è data all’abitazione. Tutto si svolge nei palazzi delle grandi famiglie fiorentine, intesi come luoghi di rappresentazione del potere. Arredi, cassoni, drappi e stoviglie contribuivano a costruire un’immagine pubblica della ricchezza e del prestigio familiare.

Dalla cura degli ambienti, l’esposizione attraversa un altro degli aspetti più interessanti, quello che riguarda il corpo femminile e la costruzione dell’identità attraverso l’apparenza. Nel Quattrocento, la cura del corpo intrecciava medicina, igiene e cosmesi. Unguenti, profumi e preparati per pelle e capelli rispondevano sia a esigenze sanitarie sia alla necessità di presentarsi con decoro. Anche l’abbigliamento assumeva un forte valore simbolico: tessuti preziosi, acconciature elaborate e gioielli indicavano rango sociale, età e appartenenza familiare. Il lusso, tuttavia, era regolato dalle “leggi suntuarie”, che tentavano di controllarne l’esibizione, mirando a difendere l’austerità morale e impedendo alla classe media di imitare l’aristocrazia.

Nel viaggio tra le sale di Palazzo Venezia che un tempo ospitavano le cucine, si ha un’immersione totale nella vita fiorentina della fine del Quattrocento, arrivando di fronte all’opera di Piero di Cosimo; non solo davanti all’immagine di una santa ma, attraverso il volto della Maddalena, di fronte alle donne del Rinascimento, con le loro regole, i loro spazi, i loro silenzi e le loro possibilità. Il dipinto non appare più come un oggetto distante, ma come uno specchio capace di raccontare una società intera. Dal punto di vista artistico, la Maddalena appartiene a una fase decisiva della maturazione di Piero di Cosimo. Formatosi nella bottega di Cosimo Rosselli, l’artista assimila influenze diverse: il naturalismo fiammingo, gli effetti chiaroscurali di Leonardo da Vinci e la raffinatezza narrativa di Domenico Ghirlandaio. Il risultato è un linguaggio personale, sospeso tra realismo e inquietudine poetica. La forza della mostra sta proprio qui, nell’utilizzare un’immagine sacra per restituire la concretezza della vita dell’epoca.