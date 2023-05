Al tuo passo: l’opera di Claudia Losi lungo la via tra Bergamo e Brescia

La scorsa primavera ha inaugurato la Via delle Sorelle, cammino di 130 km che collega le città sorelle di Brescia e Bergamo, presentato da Slow Ride Italy in ode all’unione e comunione dei territori bergamaschi e bresciani, risaltando la propria peculiare valenza culturale e artistica. Nel contesto di Bergamo e Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, nasce il progetto “Al tuo passo” dell’artista Claudia Losi, a cura di Alessandra Pioselli e Ilaria Bignotti, in collaborazione con Camilla Remondina, promosso da Comune di Bergamo e VisitBergamo con il Comune di Nembro, in collaborazione con la Biblioteca Centro Cultura Tullio Carrara, con il contributo di Regione Lombardia e VisitBergamo, prodotto da HG80.

Un’installazione permanente di pietre lavorate e incise dall’artista, disseminate lungo il sentiero che da Nembro arriva alla frazione di Lonno, diventando opera permanente da calpestare e scoprire. Il tratto di strada si trova all’interno del cammino bidirezionale che parte da due siti Unesco – Bergamo alta e il Museo di Santa Giulia con la sua basilica longobarda -, cammino da svolgere in sei giorni che celebra la riscoperta di antichi sentieri e vie già esistenti. Disegnando un cammino, azione già di per sé riferita alla dimensione dello scambio, Claudia Losi vuole spostare lo sguardo sulle eccellenza naturalistiche della zona, andando oltre il turismo mordi e fuggi.

«Che cos’è la comunità? È mutante e complessa, impossibile da definire». Con questa domanda e qusta risposta, Claudia Losi ha iniziato il proprio lavoro, per sviluppare il progetto che sarebbe diventato parte integrante del territorio che lo accoglie. Così, 45 elementi, sculture in pietra locale donate dalla ditta Favretto, riprendendo la forma ogivale delle pietre coti – tipiche del territorio nembrese – accompagnano con le loro incisioni discrete chi percorre e vive il tratto tra Nembro e Lonno, entrando in relazione con la memoria del paesaggio naturale e antropico del sentiero. Le opere, fruibili solo camminando, indagano la specificità del paesaggio, diventando vere e proprie tappe, inciampi che lo sguardo può incontrare – o sorvolare.

Un’opera che si può definire collettiva, nata dalle riflessioni durante gli incontri, le camminate e le attività svolte con la comunità locale. Un lavoro con le eccellenze produttive del territorio e i suoi abitanti che hanno contribuito nel creare una poesia ereditaria che rimarrà parte della terra in cui si è generata.

Poesia e umano si fondono all’ambiente grazie alla rinascita del territorio bergamasco e dei suoi abitanti, una rivincita dopo la devastazione subita dal Covid. Come sottofondo, il detto locale “Tu tieni il tuo passo e non guardare gli altri”, solitamente recitato in dialetto come insegnamento e simbolo dei limiti e punti di forza di ognuno. Lo stesso spirito dei cammini, comune ma solitario, parla all’umano di comunità partendo dal suolo, procedendo con gli altri ma ognuno secondo i propri ritmi.

L’inaugurazione camminante si terrà il 20 maggio, alle ore 11:45, presso via Lonzo, incrocio via Dei Vitalba, Nembro, e si svilupperà come un cammino comunitario. Durante il percorso verranno lette frasi e pensieri e si terrà un banchetto finale, all’arrivo nella frazione. La mappa dell’opera, disegnata da Claudia Losi, invoca con delle parole l’impercettibile, facendo attenzione alle latenze e a ciò che si rivela al di là di esse. Un’eco del paesaggio fatto di uomini ma, soprattutto, di silenziosi animali, amuleti multipli che formano l’eredità di questa terra.