Al via Barcellona Gallery Weekend ed exibart.es è partner ufficiale

L’evento più importante per le gallerie catalane giunge con forza alla sua ottava edizione. Nonostante la pandemia, Barcellona Gallery Weekend non ha mai cessato la sua attività e ha mantenuto il suo impegno nella promozione delle gallerie e del loro mercato. Questa è inoltre la prima edizione che avviene in un periodo in cui le restrizioni sono cessate, le mascherine non sono più obbligatorie e l’affluenza nei vari spazi riscontra numeri pre-pandemici.

Durante la conferenza stampa che si è svolta qualche giorno fa presso la Sala Parés, i promotori del festival, Andrea Rodríguez Novoa e Quico Peinado, hanno rivelato che quest’anno il focus dell’evento è valorizzare le gallerie come promotrici culturali, sottolineando il loro sforzo per mantenere un’attività costante e gratuita tutto l’anno.

In questa ottava edizione, il Barcelona Gallery Weekend conta 32 gallerie: 26 a Barcellona, cinque a L’Hospitalet de Llobregat e una a Santa Margarida i els Monjos. Tutte le mostre, gratuite e ad accesso libero, sono state aperte in contemporanea giovedì 15 settembre. Un’altra novità di questa edizione è “La passeggiata con la curatrice…”, in cui il pubblico è invitato a partecipare a percorsi guidati tra le varie mostre in programma. Partecipano le curatrici Caterina Almirall, Carolina Ciuti (anche direttrice di exibart.es), Carolina Jiménez, Clàudia Elies, Beatriz Escudero e Rosa Lleó.

Spicca l’integrazione di un nuovo spazio, L21 Factory, progetto ibrido nato a Palma di Maiorca e che lo scorso marzo ha aperto una nuova sede a L’Hospitalet de Llobregat –un centro di produzione e residenze artistiche che funge anche da galleria con due sale espositive. Poi arriva Suburbia Contemporary, che si è trasferita a Barcellona nel settembre 2021 da Granada. Infine, N2 Galería e L&B Gallery partecipano nuovamente all’evento dopo alcuni di sospensione.

Le gallerie partecipanti sono: House Of Chappaz, a Gràcia; 3 Punts Gallery, ADN Galeria, Artur Ramon Art, Galeria Contrast, Galería Cortina, Galeria Joan Prats, Galeria Marc Domènech, Marlborough Barcelona, Zielinsky, Mayoral, N2 Gallery, ProjecteSD, RocioSantaCruz, Suburbia Contemporary e Victor Lope Contemporary Art, nel quartiere de l’Eixample; Bombon Projects, Dilalica, LAB36, Uxval Gochez Gallery e Pigment Gallery, a Trafalgar, al confine tra Eixample ed El Born; L&B Gallery a Poblenou; àngels barcelona e Sala Parés, nella Ciutat Vella; Chiquita Room a Sant Antoni e Alalimón a Montjuïc.

A L’Hospitalet de Llobregat troveremo invece le mostre di Ana Mas Projects, ethall, Galería Alegría, L21 Factory e NoguerasBlanchard; a Santa Margarida i Els Monjos, la proposta di PALMADOTZE.

exibart.es partecipa al Barcelona Gallery Weekend, realizzando la pubblicazione ufficiale dell’evento — seconda edizione cartacea dopo la nostra partecipazione ad ARCOmadrid —con un focus tematico su gallerie, curatela, la scena artistica locale e molto altro. Le copie saranno disponibili in tutte le gallerie del circuito e nei punti informazione.