Al via la settimana dell’arte: mostre, incontri e proiezioni dell’artweek milanese

Milano si riempie nuovamente d’arte durante la Milano Art Week dall’8 al 14 aprile 2024. Promossa e coordinata dal Comune di Milano, in collaborazione con miart, tra le principali fiere d’arte moderna e contemporanea in Italia, quest’anno presenta un fitto calendario di mostre e incontri. Con più di 180 eventi, con oltre 110 mostre e 140 soggetti coinvolti, il programma di Milano Art Week 2024 sembra abbracciare la natura poliforme dell’arte stessa, con una densificazione di eventi che hanno l’obiettivo di allargare il coinvolgimento della città, degli artisti e del pubblico attraverso innumerevoli mostre, talk e progetti. «Milano Art Week 2024 sarà in tutta la città con le sue mostre e iniziative» commenta il Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Tra i principali interlocutori ci sono i Musei Civici, le sedi espositive del Comune di Milano, le istituzioni culturali della città, le fondazioni, le gallerie, gli spazi espositivi, i luoghi altri e le realtà ibride che raccontano i diversi modi di fare arte. «Milano Art Week, con un numero straordinario di eventi e soggetti coinvolti, riconferma la vitalità artistica di Milano, consolidando la sua posizione come centro culturale internazionale» afferma Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano. L’obiettivo è quello di far emergere le intersezioni tra arte, cultura e società, presentando un laboratorio creativo e culturale in cui si esplora il mondo che ci circonda, stimolando interrogativi e dibattiti sul nostro presente e sul nostro futuro.

Gli incontri di Milano Art Week

Tra le principali sedi della Milano Art Week c’è sicuramente il PAC che, il 12 aprile alle ore 19 ospita un talk sulla ricerca artistica di Adrian Piper con Vid Simoniti in occasione della presentazione di Escape to Berlin, l’autobiografia di Adrian Piper. Sempre al Padiglione d’Arte Contemporanea, sabato 13 aprile, grazie al supporto di Banca Generali, l’ingresso sarà gratuito per visitare la mostra personale dedicata al lavoro dell’artista afroamericana. Precede il MUDEC Museo delle Culture, che in occasione di Milano Art Week il 10 aprile invita il pubblico ad assistere alla proiezione di La Rinascita della Venere (2024), un progetto documentaristico che racconta la notte del 11 luglio 2023, quando a Napoli prese fuoco La Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto. Seguono gli eventi espositivi al Museo del Novecento che, per l’occasione, inaugura quattro differenti progetti: VOL. XXXI: Futurism Drama; MAGALI REUS. PREMIO ARNALDO POMODORO PER LA SCULTURA; Ritratto di Città (20/20.000HZ); ARCHIVIALE_001. Dal 1940 a oggi – Istantanee dalle Gallerie d’arte di Milano.

I progetti pubblici e le iniziative al cinema

Gli appuntamenti, tuttavia, non si concentrano solo nei grandi musei ma escono anche nelle strada. È il caso del progetto di arte pubblica POSTERINTHECITY, in omaggio alla memoria di Pasquale Leccese e realizzato dall’Ufficio Arte negli Spazi Pubblici – Milano Arte Pubblica, a pochi mesi dalla sua scomparsa. Per l’occasione svariate opere degli artisti, in formato poster, saranno diffuse e affisse in tutta la città, occupando i supporti solitamente adibiti alla pubblicità, cercando di diffondere in modo inatteso le opere artistiche e renderle fruibili a tutta una porzione di città. Sempre di arte pubblica è il progetto dei murales “landmark” di quartiere, che per l’occasione della Milano Art Week svelerà il nuovo intervento, presso il piazzale della stazione metropolitana Affori Centro, firmato da Nabla e Zibe. Le iniziative riguardano anche le sale cinematografiche. Infatti, in occasione della settimana dell’arte, grazie alla collaborazione con l’associazione milanese Careof, nelle sale di Anteo prima dei film, gli spettatori potranno vedere cinque brevi interviste a Massimiliano Gioni, Shirin Neshat, Hans Ulrich Obrist, Patrick Tuttofuoco e Lia Rumma. Interventi di 3 minuti che mirano ad avvicinare il grande pubblico al mondo dell’arte contemporanea. Torna, dal 12 al 14 aprile 2024 la fiera miart con il titolo no time no space, diretta per il quarto anno da Nicola Ricciardi, con il coinvolgimento di oltre 180 gallerie provenienti da 28 Paesi diversi. Nei giorni della ventottesima edizione verranno assegnati 10 differenti Premi, come il Premio Orbital Cultura – Nexi Group che quest’anno è dedicato al Castello Sforzesco di Milano.

L’acquisizione di Francesco Vezzoli per Banca Generali

Anche quest’anno, il settimo consecutivo, il partner di Milano Art Week è Banca Generali. Per l’occasione, oltre agli eventi prima citati e promossi, Banca Generali con il suo Bg ArTalent, nella sede del BG Training & Innovation Hub di via Achille Mauri 2, porta in mostra parte della sua collezione privata, sviluppata a favore degli artisti italiani. Quest’anno Bg ArTalent si arricchisce di una nuova opera grazie all’acquisizione di Comizi di non amore – The prequel (Contestant n.3: Marianne Faithfull) di Francesco Vezzoli, esposta per tutte le giornate dell’Art Week. Gli eventi sono tanti, molteplici e occorre perdersi, serve entrare nel dedalo dell’arte, della città strabordante di iniziative, per cogliere nuovi spunti, per vivere nuova arte.