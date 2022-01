Alberto Peola nuovo presidente di TAG, che amplia la sua rete di Gallerie

Rinsaldare i rapporti tra i soggetti già attivi nel settore dell’arte e aprire nuove possibilità di collaborazione anche con enti e istituzioni operanti in altri ambiti. Su queste due direttive si muoverà la strategia di Alberto Peola, co-titolare della Galleria Peola e Simondi, recentemente nominato presidente di TAG – Torino Art Galleries, associazione fondata nel 2000 dall’unione di alcune tra le gallerie d’arte torinesi più influenti e laboriose e promotrice di eventi diventati ormai tradizionali, nel calendario dell’arte contemporanea della città, tra i quali “Ouverture”, il programma di aperture coordinate, realizzato con il supporto di Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT e della Camera di Commercio di Torino. Nel direttivo di TAG, anche Valerio Tazzetti, titolare di Photo & Contemporary, e Pietro Gagliardi, di Gagliardi e Domke, nel ruolo di vicepresidenti, e il tesoriere Valerio Pastore, di Febo e Dafne.

Le novità di TAG: la presidenza di Alberto Peola e i tre nuovi associati

«Si tratta di un cambiamento nel segno della continuità», ha dichiarato Tazzetti. «Nel 2022 l’associazione ha acquistato tre nuovi associati e rinforzato i programmi e la comunicazione con l’obiettivo di ottenere sempre maggiori riscontri dal pubblico e sinergie con il sistema culturale e museale torinese, le fondazioni private e bancarie, la CCIA e le organizzazioni di categoria, e le società fieristiche, proseguendo nel suo lavoro di produzione espositiva e networking sul territorio», ha continuato Tazzetti, commentando l’acquisizione di tre nuovi soci: Umberto Benappi, Crag – Chiono Reisnova Art Gallery e metroquadro. Completano il gruppo delle associate le gallerie Persano, Tucci Russo, Noero, Weber & Weber, Riccardo Costantini, Norma Mangione, In Arco, Luce Gallery e Raffaella De Chirico.

Arrivano così a 16 le gallerie rappresentate da TAG, che si conferma quindi come un punto di riferimento per un settore che, a causa dei lockdown e delle varie restrizioni, da un lato ha dovuto subire gli effetti di una contrazione economica, dall’altro sta provando a reinventarsi per dare nuova linfa alla propria rete di relazioni. «L’ingresso di tre nuovi soci conferma il nostro buon operato», ha spiegato il nuovo presidente di TAG, Alberto Peola. «A causa dei tempi difficili ci attendono nuove sfide per contribuire a rinforzare il sistema dell’arte cittadino e per mantenere Torino al centro della mappa dell’arte contemporanea».

TAG per i Torino Photo Days

Il prossimo appuntamento sarà ai Torino Photo Days, in concomitanza con The Phair 2022, la fiera dedicata al linguaggio fotografico ideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini, manifestazione alla quale, peraltro, parteciperanno diversi consociati di TAG. In questa occasione, l’associazione presenterà “La notte delle gallerie Tag”: il 28 maggio 2022, ognuna delle 16 gallerie associate presenterà dei progetti dedicati principalmente alla fotografia. Insomma, pur tra crisi, incertezze e affanni, le gallerie d’arte rivendicano il proprio ruolo nel sistema e mandano un forte segnale di presenza.