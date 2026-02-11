11 febbraio 2026

Alla Biennale di Lione 2026 si riscoprirà l’economia poetica di Robert Filliou

Arte contemporanea

di

Curata da Catherine Nichols, la Biennale di Lione 2026 esplorerà il legame tra economia e arte, ispirandosi al pensiero di Robert Filliou e ai suoi principi di creazione permanente e armonia

Il modo in cui pensiamo, organizziamo e rappresentiamo le economie: la prossima Biennale d’arte contemporanea di Lione prenderà forma attorno a un nodo tanto strutturale quanto urgente, teso tra economia reale e immaginazione poetica. Dopo l’annuncio, lo scorso anno, della nomina di Catherine Nichols alla curatela, sono ora stati diffusi i dettagli del progetto che animerà la 18ma edizione, dal 19 settembre al 13 dicembre 2026.

Fondata nel 1991, la Biennale di Lione è tra i più rilevanti appuntamenti internazionali dedicati all’arte contemporanea in Europa. Alterna la Biennale d’arte contemporanea – sotto la direzione artistica di Isabelle Bertolotti – alla Biennale della danza, guidata da Tiago Guedes. Nel corso degli anni ha ospitato curatori come Hans Ulrich Obrist e Hou Hanru (2007), Gunnar B. Kvaran (2013), Ralph Rugoff (2015), Emma Lavigne (2017), Jean de Loisy (2019) e Till Fellrath e Sam Bardaouil (2022), con l’ultima edizione curata da Alexia Fabre che ha registrato una media di 285mila visitatori nelle sedi espositive e circa 2,7 milioni di persone raggiunte dalle installazioni nello spazio pubblico, confermandosi come laboratorio di modelli espositivi e riflessioni critiche.

Nathan Coley, There will be no miracles Here, 2006. Installation view. Courtesy the artist, The Page Gallery Seoul. Photo: Margherita Caselli

Curatrice e scrittrice di origine australiana, con base a Berlino, Catherine Nichols ha costruito una pratica che intreccia arte contemporanea, storia culturale e ricerca interdisciplinare. È stata curatrice di Manifesta 14 Prishtina nel 2022 e attualmente è curator presso Hamburger Bahnhof – Nationalgalerie der Gegenwart. La sua pratica si distingue per un’attenzione rigorosa al contesto, alla costruzione narrativa e alle relazioni tra opere, luoghi e pubblici.

Il suo progetto curatoriale per la Biennale di Lione 2026 assume come punto di riferimento i Principes d’économie poétique (1976) di Robert Filliou (1926 – 1987), autore francese spesso associato al Fluxus e che si presentava come un facilitatore di pensiero, piuttosto che come artista. Membro del Partito Comunista Francese e inviato delle Nazioni Unite in Corea, Filliou ebbe diversi contatti anche con Jannis Kounellis e Mario Merz e nella sua ricerca univa linguistica, economia ed ecologia, intrecciando pratica creativa e riflessioni sui sistemi di produzione.

Robert Filliou, EINS. UN. ONE…, 1984, Coll. MAMCO

L’intera opera di Robert Filliou è guidata da una reinterpretazione dei Principi di economia politica di John Stuart Mill, economista e pensatore liberale britannico del XIX secolo, come Principi di economia poetica. Questi principi non si basano su criteri capitalistici ma su una teoria del valore che mira a creare una nuova «Arte di vivere». Ispirandosi agli scritti di Charles Fourier, pensatore progressista del XIX secolo fortemente critico verso i fallimenti e le ingiustizie del libero mercato, Filliou cercava di introdurre le categorie di vitalità, desiderio e gioia nelle equazioni economiche dei sistemi produttivi, al fine di riconnettere l’umanità con i processi dell’armonia universale.

Robert Filliou, 1926-1987 (FR) The Frozen Exhibition (Hat Object), 1972

«La creazione permanente della libertà permanente», come la definisce Filliou, tende verso finalità e strumenti che si avvicinano al «Segreto dell’armonia» teorizzato da Fourier, alla pedagogia sperimentale avviata da Célestin Freinet nei primi anni Trenta del Novecento e alle proposte artistiche e politiche di Joseph Beuys, per il quale «Il vero capitale è la mente»: creatività e spiritualità diventano così veicoli di una possibile «terapia per l’organismo sociale», di una rinnovata «Plasticità sociale».

Per Filliou, allora, «La creazione permanente è un’opera collettiva. Non può essere perfetta a livello dei suoi componenti», precisava, «Ma solo nel suo insieme, non appena un numero crescente di persone la mette in pratica». I diversi Centri di Creazione Permanente – come La Cédille qui Sourit e il Poïpoïdrome – hanno dato forma concreta a questa intenzione, attivando spazi di comunicazione e condivisione capaci di rendere operativa una dinamica realmente collettiva.

A partire da questa matrice teorica, dunque, la Biennale di Lione 2026 esplorerà come le pratiche artistiche si confrontino con la vita economica attraverso lavoro, scambio e cura ma anche attraverso le modalità attraverso cui cui il valore viene prodotto, distribuito e compreso. «È impossibile ignorarlo: riflettere sul cambiamento sociale e politico difficilmente procede senza prestare attenzione alle relazioni economiche», racconta Nichols. «Ispirata alle riflessioni dell’artista-economista Robert Filliou su come le economie vengono immaginate e organizzate, questa edizione della biennale indaga pratiche che esaminano le forme consolidate di scambio e cooperazione e considerano come potrebbero essere altrimenti. In una città rinomata per la sua influenza commerciale e industriale, si interroga su come l’arte possa rendere visibili i presupposti che stanno alla base della vita economica e aprirli alla negoziazione».

Bastien David, Sensitive, 2024. Installation view Les Grandes Locos. Courtesy the artist. Photo: Jair Lanes

Come anche per le altre edizioni, la Biennale di Lione 2026 si svilupperà in diversi siti emblematici della città. Opere contemporanee dialogheranno con lavori storici, materiali d’archivio e oggetti, costruendo un sistema di rimandi che colloca la pratica artistica nell’ambito di condizioni politiche, sociali e materiali più ampie.

