Anish Kapoor e il Vantablack? A Venezia le prime opere nel 2021

Nel 2021 a Venezia, in occasione della Biennale Arte, alle Gallerie dell’Accademia Anish Kapoor presenterà la prima serie di opere realizzate, dopo anni di tentativi, con il controverso Vantablack, il “super black”.

Il Vantablack

Nel luglio 2014 la compagnia aerospaziale londinese Surrey NanoSystem ha annunicato di aver inventato un “super nero”, creato con microscopiche particelle di carbonio.

A settembre dello stesso anno Kapoor ha dichiarato di voler introdurre il Vantablack nelle proprie opere e poco dopo si è assicurato i diritti esclusivi per l’utilizzo di questo “nuovo nero” nelle opere d’arte, scatenando l’ira di molti colleghi e una serie di diatribe legali.

Oltre a questo Kapoor ha presto scoperto che il Vantablack è più complesso da utilizzare di quanto immaginato. Stando a quanto emerso fino ad ora per la sua composizione, pensata per l’uso in ambito militare e aerospaziale (e tutt’ora segreta), per essere applicato sulle superfici il Vantablack richiede un processo tecnicamente molto complesso e una strumentazione particolare.

Il Vantablack ai Giochi Olimpici Invernali 2018



Nonostante gli accordi che consentono a Kapoor l’uso esclusivo del Vantablack, nel 2018, l’architetto inglese Asif Khan è riuscito ad aggirare il monopolio e lo ha utilizzato nello Hyundai Pavillion dei Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang in Sud Corea.

Ma non si tratta della prima volta in cui è stato usato: lo scorso settembre è stata presentato l’esclusiva BMW, interamente verniciata con il Vantablack, e nel 2016 l’azienda di orologi svizzera Manufacture Contemporaine du Temps aveva realizzato un’orologio con il Vantablack in edizione limitata per 95mila dollari.